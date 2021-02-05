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İstanbul'da akılalmaz olay! Yetkililer durum için 'çok ciddi' dediler

Avcılar'da TEM Otoyolu'nun yanında define kazısı yapan 2 kişi yakalandı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, kazılan yer için Bathonea antik kentinin devamı olduğunu çok derin bir kazı yapıldığını ve buradan tarihi eser bulunmuş olabileceğini söyledi.

05 Şubat 2021 Cuma 22:26
İstanbul'da akılalmaz olay! Yetkililer durum için 'çok ciddi' dediler
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TEM Otoyolu'nun Avcılar mevkiinde boş arazide jeneratör sesi duyarak arama yapıldığını fark eden çevre vatandaşlar hemen durumu Avcılar Belediye'sine bildirdi. Hemen olay yerine zabıta ekipleri intikal ederek araştırmaya başladı. Çalışan jeneratörün yaklaşık 4 metre ilerisinde bir çukur kazıldığını ve içinde birilerinin olduğunu fark eden zabıta ekipleri, yaşanan durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri,7 metrelik bir çukur kazıldığını gördüler. Çukur içerisinde defne arayan 2 kişi bulundu. Çukurdan çıkartılan kişiler ifadeleri için karakola götürüldü. Kazının yapıldığı yerde araştırmalar devam ediyor.

 

GENİŞ ÇAPLI BİR KAZI YAPILDI


Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli kaçak bir kazının yapıldığını ve kazı yapılan yerin .Bathonea kentinin devamı olduğunu söyledi. Kazı yapılan alanın biraz ilerisinde kazı alanının mevcut olduğu belirtildi. Alana çok ciddi bir kazı yapıldığı ve burada tarihi eser bulunmuş olabileceği aktarıldı. 

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 22:26
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Anahtar Kelimeler:
AvcılarKazı
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