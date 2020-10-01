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İstanbul'da akıl almaz olay! İETT şoförü kadın yolcunun burnunu kırdı

İstanbul Kadıköy'de İETT şoförü tartıştığı kadın yolcunun burnunu kırdı.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:18
İstanbul'da akıl almaz olay! İETT şoförü kadın yolcunun burnunu kırdı
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İddialara göre Kadıköy’de gerçekleşen olayda bir kadın yolcu ile bindiği otobüsün sürücüsü arasında İstanbulkartı basıp basmama konusunda bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kavgaya dönüşen tartışmada otobüs sürücünün kadın yolcuyu darp etmesi sonucunda kadın yolcunun bununu kırıldığı belirtildi. Kadın hakları deneklerinin sosyal medyadaki tepkisi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda açıklama yaptı.


Yapılan açıklamada, "Salı günü gerçekleşen olayda yolculuk sırasında İstanbulkartını basmayan kadın yolcunun şoför tarafından uyarıldığı kartını basacağını söyleyen kadının yolculuk bitimine kadar kartı basmayıp orta kapıdan inmesi sonucunda arkasından inen şoförün uyarıları neticesinde kadın yolcunun kendine tekme ve tokat ile saldırdığını söyleyen şoför ,olay sonrasında darp raporu alan şoför ve o zamanlarda bölgede bulunan görevlilerde olayın bu şekilde gerçekleştiğini söylediler.

Yapılan açıklamada olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği araç içi ve peronda bulunan güvenlik kameraların incelenmesi sonrasında olayın netleşeceği belirtildi. İnceleme sonrasında kadın yolcunun darp edildiği iddialarının doğru olması neticesinde gerekli cezaların verileceği ayrıyeten bu tarz bir olayın personelleri tarafından yapılamayacağını açıklamalarında belirtildi.



Son Güncelleme: 01.10.2020 00:18
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Anahtar Kelimeler:
KadıköyIett
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