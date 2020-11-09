İstanbul’da 9, 10 ve 11 Kasım'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif yollar açıklandı

İstanbul’da Pazartesi gününden itibaren Çarşamba gününe kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İstanbullular hangi yolların kapalı olacağını araştırmaya başladı. Hangi yolların saat kaçta trafiğe kapatılacağı açıklandı. Buna göre;

9 Kasım Pazartesi günü saat 12:50 – 13:35 arasından Avrasya Tüneli’nin Samatya Güney giriş noktası ve Avrasya Tüneli Anadolu istikameti ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak. Bu yolu kullanacak vatandaşların Güney Sirkeci ve Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi istikametini kullanabileceği açıklandı.

Aynı gün saat 14:45 – 17:30 arasında ise Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş istikameti, Anavutköy Kuruçeşme Caddesi, Bebek Kuruçeşme Caddesi, Bebek Anavutköy Caddesi, Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi trafiğe kapatılacak.

Bu yolu kullanacak kişilerin de Dere Boyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kuruçeşme Çağrı Sokak, Yeşil Pınar Sokak, Anavutköy Dere Sokak, Bebek Hamam Sokak güzergahlarını kullanabilecek.

10 Kasım Salı günü ise saat 08:30-11:45 arasında Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı’ya gelmeden U dönüşü kapatılacak. Yine Sahilyolu Sirkeci istikameti, Aksakal Sokak’tan Çatladıkapı istikameti, Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti, Sirkeci Meydan’dan Sahil Kennedy Caddesi Saraybunu istikameti kapalı olacak.

Bu yolu kullanacak olan kişilerin Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye, Aksakal Sokak’tan akım Küçük Ayasofya Caddesi’ne, Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine, Sirkeci Meydan’dan akım Ankara Caddesi üzerinden devam edebilecek.

Aynı gün 08:30 – 11:45 arasında Galata Köprüsü ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak. Bu yol için kullanılabilecek altenatifler ise Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde Valilik istikametine, Cemil Birsel Caddesi’nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu’na, Ragıp Gümüşpala Caddesi – Unkapanı istikametinden Unkapanı istikametine olarak açıklandı.

11 Kasım Çarşamba günü ise saat 13:45 – 16:00 arasından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatılacak. Köprüyü kullanacak vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ne yönlendirilecek.