İstanbul'da 6 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren cani baba intihara kalkıştı!

Kahreden olay İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Aslan P. isimli bir şahıs, 6 yaşındaki oğlu Devran P.'ye bıçakla saldırdı ve onu öldürdü. Öz oğlunu gözünü kırpmadan öldüren cani baba, aynı bıçakla kendine zarar ererek intihara kalkıştı.

Annenin eve gelmesiyle ortaya çıkan korkunç olayda talihsiz kadın oğlunu yerde kanlar içinde bulurken evden gelen çığlıklar üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken, cinnet geçirdiği öne sürülen baba Aslan P.'yi polis ekipleri eşliğinde hastaneye kaldırdı. Gözaltında hastaneye götürülen cani baba tedavi altına alınırken 6 yaşında babası tarafından katledilen minin Devran'ın cansız bedeni ise olay yeri ve savcılık incelemesinin hemen ardında Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olay yerindeki inceleme çalışmaları devam ediyor.