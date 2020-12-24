İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

İstanbul'da 500 bin TL lik hırsızlık

Kağıthane’de bir depodan bebek arabası yapımında kullanılan ve yaklaşık olarak değeri yarım milyon olan kalıp malzemeler iki hırsız tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anları kameralara takılırken olay ile alakalı çalışma yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları soygun esnasında giydiği kıyafetlerden yakaladı.

24 Aralık 2020 Perşembe 12:46
İstanbul'da 500 bin TL lik hırsızlık
Takip Et:

Yaşanan hırsızlık olayı geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde gerçekleşirken öğrenilenlere göre iki şüpheli, akşam saatlerinde Kağıthane’de bir mahallede geldikleri bir depodan değeri yaklaşık olarak yarım milyon olan bebek arabası yapımında kullanılan 20 adet kalıp malzemesini çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken işyeri sahibi yaşanan olayı polise haber verdi. Şikâyet üzerinde çalışma başlatan Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayı kaydedebilecek çevre güvenlik kameralarındaki görüntüleri toplayarak inceleme başlattı.

Başlatılan çalışmalarda Kağıthane polisi hırsızları kıyafetlerinden yakaladı

Yapılan incelemelerin ardından Kağıthane polisi, hırsıların eşkallerini kısa sürede belirledi. Yaşanan olay esnasında hırsızların giydikleri kıyafetler polis ekiplerinin dikkatini çekerek şahısların kimlikleri bu sayede tespit edildi. Eşgalleri belirlenen hırsızlar kıskıvrak yakalandılar. Hemen gözaltına alınan şüpheliler M.F.A. ve M.Ç. ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.



Son Güncelleme: 24.12.2020 12:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KağıthaneHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
D-100 Karayolunda bulunan merdiveni görenler gözlerine inanamıyor
D-100 Karayolunda bulunan merdiveni görenler gözlerine inanamıyor
Antalya'da 15,5 ton sahte alkol ele geçirilirken 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi
Antalya'da 15,5 ton sahte alkol ele geçirilirken 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi
A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki ürünler büyük beğeni topladı!
A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki ürünler büyük beğeni topladı!
Gravür sanatının önemli isimlerinden Aliye Berger kimdir? Aliye Berger'in hayatı
Gravür sanatının önemli isimlerinden Aliye Berger kimdir? Aliye Berger'in hayatı
2021 Dacia Logan Türkiye'de satışa sunulacak!
2021 Dacia Logan Türkiye'de satışa sunulacak!
Karan isminin anlamı nedir? Hangi dilden geliyor?
Karan isminin anlamı nedir? Hangi dilden geliyor?

Popüler Haberler

Emanet dizisi Zuhal kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hilal Yıldız kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Asgari ücretten alınan damga vergisi nedir, kalkacak mı?
Bugün kimin maçı var? TV 24 Aralık 2020 Perşembe canlı maç yayın saatleri
2021 AGİ tablosu evli ve çocuklu işçi için nasıl olacak? AGİ ne kadar olacak?
Girişimci kadınlara 40 bin TL geri ödemesiz destek
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2020 Aralık KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Şirin Payzın kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2020 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
0232 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İzmir alan kodu kaçtır?
2019 Mevlid Kandili tarihi ve kandil günleri
Kolpaçino 3. Devre filmi konusu ve oyuncuları
Kuaförüm Sensin 27 Eylül Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Galatasaray Mourinho ile mi görüşüyor? Ahmet Çakar'dan şok iddia
Hercai Zeynep kimdir? Dilara Yeşilyaprak hakkında bilgiler
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
Acil destek kredisi nedir? Hangi bankalar bu kredileri veriyor? 2020
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 24 Aralık 2020 Perşembe
SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2020 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar
Açıktan üniversiteye nasıl girilir? 2020 Açıktan üniversite okumak için gerekli şartlar neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.