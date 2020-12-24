İstanbul'da 500 bin TL lik hırsızlık

Yaşanan hırsızlık olayı geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde gerçekleşirken öğrenilenlere göre iki şüpheli, akşam saatlerinde Kağıthane’de bir mahallede geldikleri bir depodan değeri yaklaşık olarak yarım milyon olan bebek arabası yapımında kullanılan 20 adet kalıp malzemesini çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken işyeri sahibi yaşanan olayı polise haber verdi. Şikâyet üzerinde çalışma başlatan Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayı kaydedebilecek çevre güvenlik kameralarındaki görüntüleri toplayarak inceleme başlattı.

Başlatılan çalışmalarda Kağıthane polisi hırsızları kıyafetlerinden yakaladı

Yapılan incelemelerin ardından Kağıthane polisi, hırsıların eşkallerini kısa sürede belirledi. Yaşanan olay esnasında hırsızların giydikleri kıyafetler polis ekiplerinin dikkatini çekerek şahısların kimlikleri bu sayede tespit edildi. Eşgalleri belirlenen hırsızlar kıskıvrak yakalandılar. Hemen gözaltına alınan şüpheliler M.F.A. ve M.Ç. ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.

