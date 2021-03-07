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İstanbul'da 3 otomobil ve 2 halk otobüsü birbirine girdi!

İstanbul'un Beykoz ilçesinde freni boşalan bir halk otobüsü önce 3 otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otobüs daha sonra karşı istikametten gelen bir başka halk otobüsüne çarptıktan sonra durabildi.

07 Mart 2021 Pazar 13:07
İstanbul'da 3 otomobil ve 2 halk otobüsü birbirine girdi!
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde yaşanan feci kazada faciadan dönüldü. Dün akşam saatlerinde Paşabahçe Mahallesinde bulunan Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen kazada freni boşalan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, caddede bulunan araçlara çarptıktan sonra karşı istikametten gelen başka bir özel halk otobüsüne çarptı. Kafa kafaya yaşanan çarpışmanın şiddetiyle otobüslerde büyük hasarlar oluştu.

3 otomobilin ve 2 otobüsün karıştığı kaza sonrasında karşı yönden gelen otobüsün şoförü yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoförü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle büyük korku ve panik yaşanırken kazadan dolayı sahil yolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla olay yerinden kaldırılırken, trafik yine polis ekipleri kontrolünde açıldı.

Kaza, orada bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kayda alınırken görüntülerde özel halk otobüsünün yolun yukarısında aşağıya doğru kaymaya başladığı ve caddedeki araçlara çarptıktan sonra karşı yönden gelen başka bir otobüs ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 13:07
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulBeykozHalk OtobüsüKaza
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