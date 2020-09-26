İstanbul'da 20 yaşındaki yabancı kadının şüpheli ölümü

20 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği şüpheli ölüm olay İstanbul Fatih'te yaşandı.

İlçe'de yaşayan 20 yaşındaki N.S sabaha karşı apartman komşuları tarafından binanın merdivenlerinde hareketsi halde bulundu. Genç kadının komşuları hemen sağlık personelini ve polisi aradı.

Olay yerine hemen ulaşan ekipler yaptıkları ilk incelemede 20 yaşındaki N.S'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ise olay yerinde detaylı bir inceleme yaptı. Daha sonra genç kadının cansız bedeni ambulans ile otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis ise hayatını kaybeden genç kadın ile aynı evde yaşadığı tespit edilen erkek arkadaşı ile birlikte 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma ve olay yeri inceleme devam ediyor.