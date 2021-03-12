İstanbul’da 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İstanbul’da 14 Mart Pazar yasak var mı? İstanbul’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul’da 13-14 Mart sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Türkiye’de etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle birçok tedbir alınırken, bu tedbirler 1 Mart itibariyle kademeli olarak gevşetildi. Ancak normalleşmenin ilk haftasında vaka sayısında artış görülmesi yeniden kapanma konusunu gündeme getirdi.’un başta riskli illerde yer alması yasakların kaldırılmasını sağlamış fakat bir hafta içerisinde yüksek riskli grubuna girmesi hafta sonu kısıtlamalarının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu akıllara getirdi.

Risk haritasından elde edilen verilere göre İstanbul’da sokağa çıkmak cumartesi günü saat 21.00’e kadar serbest olmuş, Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı uygulanmaktaydı. Artan vakalar sonrasında 13-14 Mart’ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak edilirken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle İstanbul’da 13 Mart Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanmazken, Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek.