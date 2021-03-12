İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

İstanbul’da 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İstanbul’da 14 Mart Pazar yasak var mı? İstanbul’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul'da vaka sayılarında artış görülmesi sonrası İstanbul'da 13 Mart Cumartesi yasak var mı, 14 Mart Pazar yasak var mı soruları gündeme geldi. Binlerce kişinin merak ettiği İstanbul'da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı belli oldu.

12 Mart 2021 Cuma 18:15
İstanbul’da 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İstanbul’da 14 Mart Pazar yasak var mı? İstanbul’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Takip Et:

Türkiye’de etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle birçok tedbir alınırken, bu tedbirler 1 Mart itibariyle kademeli olarak gevşetildi. Ancak normalleşmenin ilk haftasında vaka sayısında artış görülmesi yeniden kapanma konusunu gündeme getirdi. İstanbul’un başta riskli illerde yer alması yasakların kaldırılmasını sağlamış fakat bir hafta içerisinde yüksek riskli grubuna girmesi hafta sonu kısıtlamalarının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu akıllara getirdi.

İstanbul’da 13-14 Mart sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Risk haritasından elde edilen verilere göre İstanbul’da sokağa çıkmak cumartesi günü saat 21.00’e kadar serbest olmuş, Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı uygulanmaktaydı. Artan vakalar sonrasında 13-14 Mart’ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak edilirken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle İstanbul’da 13 Mart Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanmazken, Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek.



Son Güncelleme: 12.03.2021 18:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulSokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüyada silah görmek nedir? Rüyada silah görmenin anlamı ve tabiri nedir, neye yorumlanır?
Rüyada silah görmek nedir? Rüyada silah görmenin anlamı ve tabiri nedir, neye yorumlanır?
Günlük burç yorumları; 13 Mart 2021 Cumartesi Astrolojik burç yorumları
Günlük burç yorumları; 13 Mart 2021 Cumartesi Astrolojik burç yorumları
Ankara’da 13 Mart Cumartesi yasak var mı? Ankara’da 14 Mart Pazar yasak var mı? Ankara’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Ankara’da 13 Mart Cumartesi yasak var mı? Ankara’da 14 Mart Pazar yasak var mı? Ankara’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu alkol satışı serbest mi? Tekel bayilerinde ve bakkallarda alkol satışı yasak mı?
Hafta sonu alkol satışı serbest mi? Tekel bayilerinde ve bakkallarda alkol satışı yasak mı?
İzmir’de 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İzmir’de 14 Mart Pazar yasak var mı? İzmir’de bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
İzmir’de 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İzmir’de 14 Mart Pazar yasak var mı? İzmir’de bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Cumartesi günü yasakları geri mi gelecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?
Cumartesi günü yasakları geri mi gelecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Popüler Haberler

Devletin verdiği öğrenci yardımı nasıl alınır? 2021
Başakşehir Beşiktaş Justin TV Beın Sports 1 Jestyayın izle Başakşehir BJK Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Canlı izle İstanbul Başakşehir Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
SGK ilişiksiz belgesi nasıl alınır? E-SGK sistemi üzerinden ilişiksiz belgesi başvurusu yapma
Ptt kart şifresi nereden alınır? İnternetten Ptt kart şifre alma işlemleri
Şartlı eğitim yardımı hangi ayda verilir? 2021 Şartlı eğitim yardımı ne kadar oldu?
Cep telefonu IMEI Numarası nedir? IMEI numarası sorgulama işlemleri 2021
Tüp bebek tedavisi desteği için nasıl başvuru yapılır? 2021 Tüp bebek tedavisi yaş sınırı kaçtır?
Hasta kabul sekreterliği belgesi nasıl alınır? Hasta kabul sekreterliği eğitiminin içerikleri neler?
Bu sene sınıfta kalma olacak mı? 2021 sınıf geçme nasıl olacak?
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mert Altınışık kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye intibak zammı ödemesi yapılacak mı?
Muhtaç durumda olan ailelere devletten maddi 1477 TL destek
Bugün hangi maçlar var 11 Mart 2021 maç programı
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2021 Varlık vergisi ne kadardır?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
İstanbul’da 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İstanbul’da 14 Mart Pazar yasak var mı? İstanbul’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Exxen Şeref Bey 11. bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma
Günlük burç yorumları; 13 Mart 2021 Cumartesi Astrolojik burç yorumları
TV8 Doya Doya moda final mi oldu, bitti mi?
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma kim birinci oldu, kim elendi? 12 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.