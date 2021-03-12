İstanbul’da 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İstanbul’da 14 Mart Pazar yasak var mı? İstanbul’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul’da 13-14 Mart sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Risk haritasından elde edilen verilere göre İstanbul’da sokağa çıkmak cumartesi günü saat 21.00’e kadar serbest olmuş, Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı uygulanmaktaydı. Artan vakalar sonrasında 13-14 Mart’ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak edilirken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle İstanbul’da 13 Mart Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanmazken, Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek.
Son Güncelleme: 12.03.2021 18:15