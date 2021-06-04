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İstanbul’a şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji hava durumunu açıkladı!

Son dakika haberine göre Meteoroloji 3 Haziran Perşembe hava raporlarını açıkladı. Buna göre Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları İstanbul bölgesi gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’un çeşitli bölgelerinde günlerdir yağan yağmurlar meteorolojinin uyarısına göre şiddetli gök gürültülü yağmurlar yer alacak. İşte 3 Haziran Perşembe hava durumu raporu haberimizde

04 Haziran 2021 Cuma 11:48
İstanbul’a şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji hava durumunu açıkladı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı açıklandı.

Yağışlar Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gözükürken İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olması beklenirken boğaz çevresi, Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeri gök gürültülü sağanak yağışa maruz kalacak. Havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar dışarı çıkmak isterken Haziran ayının ilk haftası ile birlikte yağışlar kendini gösterirken baharı bekleyen vatandaşlar hüsrana uğradı. Koronavirüs salgınından kaynaklı evlerimizde geçirdiğimiz bu süreç içerisinde yaz yağmurlarını camlarından izleyen vatandaşlar çekilen görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

İşte 3 Haziran Perşembe Hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile İstanbul'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE

°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL

°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ

°C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ

°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR

°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA

°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA

°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA

°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA

°C, 27°C

Az bulutlu

HATAY

°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA

°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA

°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR

°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA

°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS

°C, 21°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU

°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE

°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP

°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK

°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT

°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN

°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT

°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON

°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM

°C, 23°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR

°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS

°C, 25°C

Parçalı bulutlu

VAN

°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN

°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR

°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP

°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT

°C, 31°C

Az bulutlu ve açık


Son Güncelleme: 04.06.2021 11:48
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Istanbul Hava Durumu3 Haziran Hava DurumuMeteoroloji Son Dakika
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