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İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. Yılın ilk karı Edirne'de görülmüştü.

06 Aralık 2020 Pazar 00:42
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
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Aralık ayının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı. Soğuk hava, tüm yurtta etkisini gösterirken Edine’ye mevsimin ilk karı düştü. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, Pazar günü İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimlerinde yağmur bekleniyor. İstanbul genelinde henüz kar yağışı beklenmiyor. 

6 Aralık Pazar günü hava durumu nasıl olacak?

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu olması beklenen Marmara bölgesinde, İstanbul ve Kocaeli’nde ara ara yağışlı olması ve gece saatlerinde oluşacak puslu havaya dikkat edilmeli.

Edine’de en düşük sıcaklık 7 derece en yüksek sıcaklık 14 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul’da en düşük sıcaklık 9 derece en yüksek sıcaklık 15 derece ve parçalı bulutlu ara ar yağış bekleniyor.

Kocaeli’nde en düşük sıcaklık 12 derece en yüksek sıcaklık 19 derece ve hafif yağmur bekleniyor.

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu olması beklenirken kıyı kesimlerde sabah sis olacağı söylendi.

İzmir’de en düşük sıcaklık 11 derece en yüksek sıcaklık 20 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Denizli’de en düşük sıcaklık 7 derece en yüksek sıcaklık 16 derece ve az bulutlu olması bekleniyor.

Afyonkarahisar’da en düşük sıcaklık 2 derece en yüksek sıcaklık 13 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı bulutlu olması beklenen bölgede Hatay’ın kıyısında sis bekleniyor.

Antalya’da en düşük sıcaklık 11 derece en yüksek sıcaklık 21 derece ve az bulutlu olması bekleniyor.

Adana’da en düşük sıcaklık 8 derece en yüksek sıcaklık 21 derece ve az bulutlu olması bekleniyor.

Mersin’de en düşük sıcaklık 13 derece en yüksek sıcaklık 20 derece ve az bulutlu olması bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu olacak bölgede gece saatlerinde puslu olması bekleniyor.

Ankara’da en düşük sıcaklık 3 derece en yüksek sıcaklık 13 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Eskişehir’de en düşük sıcaklık 0 derece en yüksek sıcaklık 14 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Konya’da en düşük sıcaklık 1 derece en yüksek sıcaklık 13 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi

Parçalı bulutlu olacak bölge de yer yer hafif yağmur bekleniyor.

Trabzon’da en düşük sıcaklık 9 derece en yüksek sıcaklık 14 derece ve hafif yağmurlu olması bekleniyor.

Samsun’da en düşük sıcaklık 8 derece en yüksek sıcaklık 14 derece ve hafif yağmurlu olması bekleniyor.

Zonguldak’ta en düşük sıcaklık 9 derece en yüksek sıcaklık 14 derece ve hafif yağmurlu olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu olması beklenen bölgede sabah saatleri sis bekleniyor.

Erzurum’da en düşük sıcaklık -5 derece en yüksek sıcaklık 1 derece ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Kars’ta en düşük sıcaklık -5 derece en yüksek sıcaklık -1 derece ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Van’da en düşük sıcaklık -3 derece en yüksek sıcaklık 6 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Güney Anadolu Bölgesi

Parçalı bulutlu olması tahmin edilen bölgenin doğu kısımların güneş kendini zaman zaman gösterecek.

Diyarbakır’da en düşük sıcaklık 0 derece en yüksek sıcaklık 14 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep’te en düşük sıcaklık 2 derece en yüksek sıcaklık 15 derece ve az bulutlu olması bekleniyor.

Şanlıurfa’da en düşük sıcaklık 6 derece en yüksek sıcaklık 16 derece ve az bulutlu olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 06.12.2020 00:42
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarMarmaraEgeAkdenizIç AnadoluDoğu AnadoluHava Durumu
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