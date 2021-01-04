İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

Son yılların en kurak kış mevsimini geçiren ve buna bağlı olarak barajardaki su seviyesi alarm verecek seviyelere kadar düşen megakent İstanbul için sevindiren bir haber meteoroloji'den geldi.

Megakentte 5 Ocak Salı gününden itibaretn sağanak yağmur geliyor. Bir gün sürecek sağanak sonrasında Çarşamba günü kent genelinde tekrardan güneşli hava etkili olacak. Meteoroloji yetkileleri İstanbul'da yaşayan vatandaşları ani su baskınlarına karşı uyararak, yanlarında yağmurdan koruyucu yağmurluk yada şemsiye taşımalarını istedi.

KAR 18 - 22 OCAK TARİHLERİNDE BEKLENİYOR

Megakentte kar ne zaman gelicek merak edilirken, meteoroloji o konuyada açıklık getirdi. Yapılan açıklamaya göre ülkenin batısı ve Marmara Bölgesine yoğun kar yağışı olacak. Sibirya soğuklarıyla birlikte Ocak ayının 3. haftası yani 18 -22 Ocak tarihleri arasında kar yağışının gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da senenin ilk karının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.