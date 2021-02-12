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İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Haftasonu kar yağacak mı?

Kış boyunca beklenen kar sonunda İstanbul’a yağıyor. İstanbul’a kar yağacak. Vatandaşlarımız İstanbul’a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. İstanbul’a kar yağacak tarih belli oldu.

12 Şubat 2021 Cuma 15:18
İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Haftasonu kar yağacak mı?
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İstanbullular uzun bir süredir karın yağmasını bekliyor. Kış boyunca beklenen kar sonunda İstanbul’a yağıyor. İstanbul’a kar yağacak. Vatandaşlarımız İstanbul’a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. İstanbul’a kar yağacak tarih belli oldu.

Bu kış kurak geçiyor. Barajlardaki doluluk oranları son yılların en kritik seviyelerine düşerken uzun bir süredir yağış bekleniyordu. Sonunda beklenen kar yağacak. İstanbullular uzun bir süredir karın yağmasını bekliyor. Kış boyunca beklenen kar sonunda İstanbul’a yağıyor. İstanbul’a kar yağacak. Vatandaşlarımız İstanbul’a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. İstanbul’a kar yağacak tarih belli oldu.

Meteoroloji tahminlere göre önümüzdeki hafta içinde yurdun dört bir yanında soğuk hava dalgası gelecek. Bu soğuk hava dalgası Doğu Avrupa’dan ve Orta Akdeniz’den gelecek. Bu hava dalgalarından dolayı İstanbul’da 1987 yılından sonra ilk kez hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi beklenmektedir.

Newcastle Üniversitesi Araştırmacısı ve Atmosfer Bilimci Dr. Abdullah Kahraman, ‘’İstanbul’da ve Türkiye genelindeki kar yağışları daha önce 2004, 2002 ve 1987 yıllarında görülen seviyelerde olması beklenmektedir’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.



Son Güncelleme: 12.02.2021 15:18
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IstanbulKar
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