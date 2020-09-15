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İstanbul'a çalışmaya gidiyorum diye çıktı cesedi parçalanmış olarak bulundu

Sivas Yıldızeli'nde yaşayan 42 yaşındaki H.A isimli kişi 15 gün önce evden istanbul'a çalışmaya gidiyorum diye çıktı. Talihsiz adamın cesedi parçalanmış olarak yaşadığı yere 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

15 Eylül 2020 Salı 00:40
İstanbul'a çalışmaya gidiyorum diye çıktı cesedi parçalanmış olarak bulundu
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Kan donduran olay bugün Sivas Yıldızeli'nde yaşandı.

İlçeye bağlı bir köyde yaşanan 42 yaşındaki H.A isimli kişi 10 gün önce İstanbul'da iş bulduğunu ve çalışmaya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı.


Kendisinden bir daha hiç şekilde haber ve telefon alamayan ailesi durumu Jandarmaya haber verdi. Çalışmalarına başlayan ekipler H.A'nın yaşadığı köyün yakınlarında iz takip arama ve kurtarma köpekleriyle birlikte detaylı bir arama gerçekleştirdi. Ekipler aramaya başladıktan kısa bir süre sonra talihsiz adamın cesedini parçalara ayrılmış şekilde köye 5-6 kilometre yakında bir alanda tespit etti. Ailenin'de cesedi teşhis etmesiyle birlikte ceset parçalarının evden 10 gün önce ayrılan H.A'ya ait olduğu belirlendi.

Öte yandan 42 yaşındaki H.A'nın bölgede izinsiz kazı yaptığı esnada kazara üzerine kaya düştüğü için hayatını kaybettiği ve bölgede bulunan hayvanlar tarafından H.A'nın cansız bedeninin parçalandığı tahmin ediliyor.

Ekipler olay ile ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.



Son Güncelleme: 15.09.2020 00:40
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Anahtar Kelimeler:
SivasCesedi Parçalanmış Halde Bulundu
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