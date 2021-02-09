İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne kar uyarısı yapıldı!

Son dakika! Cuma günü sıcaklıklar düşüyor! 14 Şubat 2021 Pazar gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin tamamına kar yağışı geliyor!

09 Şubat 2021 Salı 18:50
İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne kar uyarısı yapıldı!
Takip Et:

Meteoroloji yaptığı değerlendirmede, mevsim sıcaklıklarının üstünde giden sıcaklıkların Cuma günü itibari ile 10 derece düşeceğini bildirdi. Yurt genelinde etkili olacağı düşünülen soğuk havayla birlikte kar yağışı geleceği de tahmin edilmekte.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamasında, “Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üstünde gideceği, Cuma günü kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ile batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer de altına düşeceği tahmin ediliyor” ifadeleri yer aldı.

Salı gününde kıyı bölgeler ile Doğu Anadolu bölgesinde sağanak yağış beklentisi var. Ancak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde devam edecek ve Karadeniz bölgesinde sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.

Çarşamba gününe gelindiğinde tüm yurtta sağanak yağış etkisini gösterecek. İstanbul olmak üzere pek çok şehirde sağanak yağış beklentisi var. İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep, Kilis de sağanak yağışın görüleceği iller arasında yer alıyor.

Perşembe gününe gelindiğinde, kıyı kesimler dışında yağış etkisini kaybedecek. Perşembe günü İstanbul bulutlu olurken, Ankara güneşli olacak.

Perşembe gününde kıyı bölgelerde etkili olacak sağanak yağmur, Cuma gününe gelindiğinde yurdun büyük kısmına yayılacak. Cuma günü itibari ile hava sıcaklıklarında düşüşler olacak.

Cumartesi gününe gelindiğinde, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gümüşhane ile Bayburt illerine kar yağması beklenmekte.

14 Şubat Pazar günü sulu kar geliyor!

İstanbul’da 14 Şubat Pazar günü sulu kar, 16 Şubat tarihinde ise kar yağışı bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulMarmaraKar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Piyango 9 Şubat 2021 çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları kazanan numaralar hangileri?
Milli Piyango 9 Şubat 2021 çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları kazanan numaralar hangileri?
Osmaniye'de kumar oynayan 8 kişiye 25 bin lira idari para cezası kesildi
Osmaniye'de kumar oynayan 8 kişiye 25 bin lira idari para cezası kesildi
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya Serik'te meydana gelen kaza 6 can aldı!
Antalya Serik'te meydana gelen kaza 6 can aldı!
Mersin'de 1 çöp kamyonu ile 2 otomobilin çarpıştığı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı!
Mersin'de 1 çöp kamyonu ile 2 otomobilin çarpıştığı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı!
Susurluk Belediyesi eski Başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Susurluk Belediyesi eski Başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Kanalların yayın akışları 22 Ocak Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
YKS Tercihinde dikkat edilmesi gereken noktalar neler?
Karabük'te görülen binlerce çekirge korkuttu! Çekirge istilası ne durumda, nereye yöneldi?
10 Kasım Resmi Gazete ne zaman yayınlanacak? Resmi Gazetede kabine değişikliği var mı?
Boğaziçi Üniversitesi'ne yüksek maaşla personel alımı yapılıyor; Başvuru şartları neler? Son başvuru tarihi ne zaman?
Osman Kavala kimdir, neden tutuklandı?
Sermaye Piyasası Kurulu SPL Türev araçlar lisansı sınavı konuları nelerdir? 2021 SPL nasıl alınır?
2021 ÖSYM KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Kaç günlük rapor parası alınır? 2021 Kaç güne kadar, kaç günden sonra rapor parası alınır?
Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.