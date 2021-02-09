İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne kar uyarısı yapıldı!

Meteoroloji yaptığı değerlendirmede, mevsim sıcaklıklarının üstünde giden sıcaklıkların Cuma günü itibari ile 10 derece düşeceğini bildirdi. Yurt genelinde etkili olacağı düşünülen soğuk havayla birlikte kar yağışı geleceği de tahmin edilmekte.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamasında, “Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üstünde gideceği, Cuma günü kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ile batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer de altına düşeceği tahmin ediliyor” ifadeleri yer aldı.

Salı gününde kıyı bölgeler ile Doğu Anadolu bölgesinde sağanak yağış beklentisi var. Ancak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde devam edecek ve Karadeniz bölgesinde sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.

Çarşamba gününe gelindiğinde tüm yurtta sağanak yağış etkisini gösterecek. İstanbul olmak üzere pek çok şehirde sağanak yağış beklentisi var. İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep, Kilis de sağanak yağışın görüleceği iller arasında yer alıyor.

Perşembe gününe gelindiğinde, kıyı kesimler dışında yağış etkisini kaybedecek. Perşembe günü İstanbul bulutlu olurken, Ankara güneşli olacak.

Perşembe gününde kıyı bölgelerde etkili olacak sağanak yağmur, Cuma gününe gelindiğinde yurdun büyük kısmına yayılacak. Cuma günü itibari ile hava sıcaklıklarında düşüşler olacak.

Cumartesi gününe gelindiğinde, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gümüşhane ile Bayburt illerine kar yağması beklenmekte.

14 Şubat Pazar günü sulu kar geliyor!

İstanbul’da 14 Şubat Pazar günü sulu kar, 16 Şubat tarihinde ise kar yağışı bekleniyor.