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İstanbul valisinden vatandaşlara uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tüm vatandaşlarını Perşembe ve Cuma günü yaşanacak olan sağanak yağmur öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden tüm vatandaşları temkinli olmaları konusunda uyardı. Gelen uyarılarda turuncu alarm verilirken sağanak yağışa ek dolu beklendiğini de iletti.

08 Ekim 2020 Perşembe 01:23
İstanbul valisinden vatandaşlara uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yapılan açıklamada İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren tüm ilde etkili olacak olan etkin yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 

Meteoroloji tarafından turuncu uyarı verilerek duyurulan yoğun sağanak yağış ile birlikte  ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riskine karşı tüm halk uyarılırken ,ani dolu yağışı için haklı uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise uyarısında Perşembe günü sabah saatlerinde başlayacak olan yağmurun 2 gün boyunca süreceği ve isim verdiği Çamlıca,Üsküdar  ve çevre ilçeleri doluya karşı uyardı.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları:


8 Ekim Perşembe günü hava durumu- Gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.

9 Ekim Cuma günü hava durumu- Gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

Haftasonu ise İstanbulda hava açacakken sıcaklıklar da artacak

İstanbul genelinde İstanbullu vatandaşlar yaşanması beklenen dolu yağışına karşı kendi önlemlerini kendileri aldı. Kapalı otoparklara çekilen araçlar otoparkları ağzına kadar doldururken açıkta aracı bulunan vatandaşlar halı ve kilimlerle araçlarını örterek koruma altına almaya çalıştı.



Son Güncelleme: 08.10.2020 01:23
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulMeteoroloji
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