İstanbul Valisi: 30 yıldır hastanede görevli bekçi corona nedeniyle yaşamını yitirdi

Koronavirüs ile mücadele her alanda sürerken,hastalık can almaya devam ediyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde bekçi olarak 30 yılı aşkın süredir görev yapan ve Receb Ünlü yaklaşık 2 ay önce hastanede görevli olduğu sürede salgın hastalık koronavirüse yakalandı.

Test sonucunun pozitif çıkmasından sonra hemen tedavi edilmeye başlanan Receb Ünlü'nün sağlık durumu yaklaşık 15 gün önce ağırlaşınca ünlü yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ünlü bu akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen hastalığa yenik düştü.

Üzücü haberi İstanbul Valisisosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Yerlikaya yapmış olduğu paylaşımda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Polis noktasında, 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü'yü kaybettiğimizi duyurdu ve Ünlü’nün ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatına sabır ve başsağlığı diledi.