İstanbul Ümraniye'de bir fabrikada yangın çıktı

İstanbul Ümraniye'de gerçekleşen yangın Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 5 katlı, mobilya ve çeşitli ev aletleri üreten bir fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangının ihbar edilmesiyle bölgeye çok itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 40 itfaiye aracı müdahale ederken yangın söndürmek için uzun uğraşlar veriliyor.

Yangının çıktığı bölgede çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner gibi malzemelerin olduğu bilgisi geldi.

Öte yandan yangın kontrol altına alınmaya çalışırken yangın nedeniyle Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde trafiğe kapatıldı.

