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İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri nedir? İstanbul Sözleşmesi neden tartışılıyor?

46 farklı ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan İstanbul Sözleşmesi neleri içeriyor. İstanbul Sözleşmesi merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte detaylar.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:11
İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri nedir? İstanbul Sözleşmesi neden tartışılıyor?
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İstanbul sözleşmesi ile alakalı tüm detaylar çoğu insan tarafından intenette ya da sosyal medyada araştırılıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin neleri içerdiği merak konusu oldu.

İstanbul Sözleşmesi kadınlara uygulanan şiddet, aile içi şiddetin önüne geçmek ve bunlarla mücadele ile alakalı Avrupa Konseyi Sözleşmesi olarak geçiyor. Bu tarz şiddet olaylarını temel olarak alan ve kamunun bu alandaki sorumluluklarını belirleyen uluslararası bir sözleşmedir İstanbul Sözleşmesi. Avrupa Konseyi’ni de arkasına alan bu sözleşme içinde bulunduğumuz senenin yedinci ayında toplamda 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmış durumda.

Türkiye Cumhuriyeti de bu sözleşmeyi imzalamış durumda fakat sözleşme henüz yürürlükte değil. Bir kısım sözleşme şartlarını ağır bulup sözleşmenin uygulanmamasını isterken diğer kısım da sözleşmenin yürürlüğe girmesini istiyor. Yapılan bir anketin ardından Türk Halkı’nın İstanbul Sözleşmesi’ne ait şartları bilmediği ortaya çıktı.

İşte İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri

Önleme

İstanbul Sözleşmesi’nde bahsi geçen şiddet olaylarına ilişkin yasal düzenlemelerin ardından önlemler alınıyor. Vatandaşların ihtiyaçları giderilip, töre, din, gelenek, kültür ya da namus gibi sebeplerin şiddet sebebi olmadığı belirtilmekte. Çocuklara yönelik şiddet ile halkın bilinçlendirileceği ve bazı kuruluşlar ile el ele vererek bu sistem yürürlüğe girecektir.

Eğitim seviyeleri farklı olan insanlara kadın ve erkek eşitliği, cinsiyet rolleri, saygı, şiddete başvurmadan tartışmak, kadınlara saygı vs gibi konularda aynı okullarda oluşturulduğu gibi bir müfredat oluşturulacak ve insanlara öğretilecek. Bunlara ek olarak ikincil mağduriyetlerin de önüne geçilmesi bekleniyor.

İnsanları şiddetten uzaklaştırmayı hedefleyen bu programda gerekli tedbirlerin alınması beklenirken, cinsel suç işleyen insanların tekrar bu eğilimi yaşamaması için bazı programların düzenlenmesi de hedefleniyor.

Koruma


Şiddete uğrayan vatandaşları ve bunun görgü şahitleri, yargı birimleri, savcılar, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve diğer kurumlarla el ele vererek insanları yeni şiddet uygulamalarından koruyacaklar.

Bu şekilde önlemeler şiddete maruz kalan vatandaşların ekonomik özgürlüğünü eline almasını, çocukların ihtiyaçlarının karşılanması gibi konuları kendilerine hedef edinerek bunun için şikayet olup olmadığı tedbir kararlarını önemsemeyecek.

Şiddet mağdurlarına sığınacakları güvenli yerler sağlaması beklenen İstanbul Sözleşmesi kapsamında barınaklar inşa edip olası bir şiddet olayında insanların buralara kaçması bekleniyor.

Yargılama/Kovuşturma

Şiddet mağdurları şiddeti uygulayan insandan uzak tutacak gerekli düzenlemeler yapılacak. Her iki taraf soruşturma süresince mağdur olan tarafın cinsel geçmişi ve tavrına ilişkin olarak konu ile alakası olmaması durumunda dava ile ilişkilendirilmeyecek.

İmza atan devletler dava boyunca mağdur olan tarafın haklarını gözetecek ve yasal önlemler alacak.

Destek Politikaları

Taraflar toplumsal cinsiyet konusunda dikkatli olmalıdır. Kadın erkek eşitliğinde kadınların güçlendirilmesinden yana bir politika izlenmelidir. Dava detaylı bir şekilde incelenmeli ve mağdur olan tarafın çıkarları önce gözetilmelidir. Konuyla ilgili kurum ya da kuruluşlar davaya el atmalı.

 



Son Güncelleme: 26.08.2020 20:11
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