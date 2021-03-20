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İstanbul Sözleşmesinden neden ayrıldık? İstanbul sözleşmesi nedir? Türkiye İstanbul sözleşmesinden ayrıldı, ne değişecek?

Her kadına şiddet olayında ülke gündemine gelen ve tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi gazetede yayınlanan kararı ile ayrıldık. Peki İstanbul Sözleşmesinden neden ayrıldık? İşte detaylar.

20 Mart 2021 Cumartesi 10:46
İstanbul Sözleşmesinden neden ayrıldık? İstanbul sözleşmesi nedir? Türkiye İstanbul sözleşmesinden ayrıldı, ne değişecek?
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 Gece geç saatlerde yayınlanan resmi gazete sayısı anında haber sitelerine son dakika olarak düşen karar ile bir anda ülke gündemi değişmiş oldu. Bayadır tartışma konusu olan sözleşmenin kaldırılmasına kadın deneklerinin tepki göstermesi beklenirken muhalefet liderlerinden konu ile henüz bir açıklama yapılmadı.

Kadına şiddeti özendirdiğini ve üçüncü bir cinsiyet yaklaşımını olduğunu iddia edenler bu sözleşmeden çekilmek gerektiğini yıllarca ifade ediyorlar. Son günlerde AK Parti içerisinde de ciddi tartışmalara konu olan sözleşme için AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş bir televizyon programında çıkabileceklerini ifade etmişti.

Bundan sonra gündemde nasıl kalacağı bilinmeyen sözleşme ile ilgili tartışmaların devam etmesi bekleniyor. 

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunarak şunları söyledi ;

2002’den bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizdeki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür. Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir.  Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz.

Aile bakanı yaptığı açıklamlarla Türkiye'nin kadın hakları konusunda yol haritasını çizmiş oldu.



Son Güncelleme: 20.03.2021 10:46
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul SözleşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan
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