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İstanbul Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girdi? İstanbul Sözleşmesinin maddeleri neler?

Son yıllarda kadına şiddetin artması ile birlikte tekrar gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi hakkında bilinmeyenleri okuyucularımız için derledik. Bu konu hakkında oldukça kafa karışıklığı yaşandığı anlatma gereksinimi duyduk.

07 Mart 2021 Pazar 16:05
İstanbul Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girdi? İstanbul Sözleşmesinin maddeleri neler?
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Kadına Şiddet olaylarının artarak devam etmesi nedeniyle gündemden düşmeyen İstabul Sözleşmesi Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayının ardından yine tartışma konusu oldu. İstanbul Sözleşmesi'ni ülkemizde destekleyende var üçüncü bir cinsiyetçiliği destekliyor iddiası ile destekleyemende var. 

Özellikle mütedeyyin kesim tarafından bu iddia sık sık dile getiriliyor. Muhafazakar kesime hitap eden gazete ve süreli yayınlarda bu tepki açıkça dile getirilerek sözleşmeden çekilip şiddet olayının İslami çerçeve içerisinde çözümlenmesini istiyor. Batı tarafından dayatıldığını iddia eden muhafazakar kesim bu vb olayların kendi medeniyetimizin içerisinde halledilmesi konusunda hemfikir.

Muhalefet ise İstanbul Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanmadığını iddia ederek gerekli yasal alt yapının tamamlanmasını ve  kadına şiddet olaylarının önüne geçilmesini talep ediyor. Özellikle muhalif kanatta kadın siyasetçiler "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" yazılı maske ile meclis kürsülerinde konuşmuşlardı.

Peki İstanbul Sözleşmesi nedir? Ne zaman yürürlüğe girdi hep birlikte haberimizin detayında göz atalım.

Sözleşme İstanbul'da yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul gördü. 11 Mayısıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmış olması nedeniyle kısaca "İstanbul Sözleşmesi" olarak adlandırılıyor. İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe kondu. Ülkemiz 11 Mayısıs 2011'de Sözleşmeyi ilk kabul eden ve imzalayan, 24 Kasım 2011'de meclisinde tasdikleyen ilk ülke oldu. Onay belgesi 14 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine gönderildi. Temmuz 2020 tarihi itibariyle  45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalandı, imzacı ülkelerin 34'ünde onaylandı.

İstanbul Sözleşmesi maddelerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 16:05
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul SözleşmesiKadına şiddetIstabul Sözleşmesi Maddeleri
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