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İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni

Resmi Gazetede yayınlanan karar doğrultusunda İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği açıklandı. Sözleşmenin maddeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sözleşme, kadına şiddet ve aile içi şiddet gibi durumların önüne geçilmesini hedefliyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 23:26
İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni
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19 Mart gecesi yayınlanan Resmi Gazete ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceği ifae edildi.

Sözleşmenin "Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir." Feshedildiği duyuruldu.

İstanbul Sözleşmesi nedir?

2011 yılında imzalanan ve Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önüne geçilmesi amacı taşıyan sözleşme onay sayısına ulaştığı 2014 yılında uygulanmaya başlandı. Sözleşme bünyesinde kadına şiddet, toplumsal cinsiyet rolleri, aile içi şiddet gibi konuları ele alıyor.

Sözleşmenin hedefi olarak kadına ve aile içinde şiddetin arındırılmış olduğu bir Avrupa yaratma hedefi belirtiliyor. Sözleşme, aile kurumuna zarar verdiği konusunda bir kesim tarafından eleştirilirken bir kesim tarafından ise kadınların yaşam hakkını koruyacak bir sözleşme olarak görülüyor.

İstanbul sözleşmesi maddeleri

 

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 23:26
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulSözleşmesi
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