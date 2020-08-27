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İstanbul Sözleşmesi Detayları Belli Oldu! İstanbul Sözleşmesi tam metni

İstanbul Sözleşmesi hakkında bilinmeyen detaylar açıklandı. Sözleşmede bulunan maddelerden bahsedilirken, cinsiyet ayırımı konusundaki maddenin ne anlattığı ortaya çıktı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:27
İstanbul Sözleşmesi Detayları Belli Oldu! İstanbul Sözleşmesi tam metni
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Son günlerde yaşanan kadına şiddet olayları ile birlikte tekrar gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İnsanlar tarafından merak edilen İstanbul Sözleşmesi kadın hakları ve kadın erkek eşitliği hakkında birçok hususu içinde barındırıyor. Kadına yönelik şiddet konusunda birçok madde barındıran sözleşme, kadınlara olan davranışları değiştirmek ve onlara karşı işlenen suçların en aza indirilmesi adına imzalanmış olan uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile birlikte kadınların daha özgür ve güvenilir bir şekilde yaşaması hedeflenmektedir.

2011 yılında Avrupa Konseyi Sözleşmesi olarak başlatılan İstanbul Sözleşmesi, kadına şiddet ve kadın ve kız çocuklarına ait konuları içerisinde barındıran bir sözleşmedir. Bu sözleşme Avrupa ülkeleri tarafından birleşilerek her ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından ortaya çıkmıştır. Türkiye’de bu sözleşmeyi onaylayan kişi ise mevcut dönem Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olmuştur.

İstanbul Sözleşmesi diye geçen tam metni


Kadına şiddet olaylarını artmasıyla birlikte konuşulmaya başlanan İstanbul Sözleşmesi birçok kişi tarafından tam olarak bilinmemektedir. Konu hakkında araştırmalar yapan ve yazılarında bu konulara dikkat çeken Gazeteci Hilal Kaplan, konu hakkında eşcinsellik söylemleri üretenler hakkında açıklamalar yaptı.

İstanbul Sözleşmesi’nin eşcinselliğe yönelik maddelerinin bulunduğunu aktaranlara yazdığı yazıda cevap veren Hilal Kaplan, sözleşmede tüm din, dil, ırk, mezhep ve siyasi görüşe sahip insanların eşit olduğunu ve devletin bunları koruması gerektiğinin olduğunu ifade etti. Sözleşmede bulunan maddelerin açık ve net olduğunu aktaran Kaplan, eşcinselliği meşrulaştırma gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. Ayrıca konu hakkında düşüncelerini açıkça belirten Kaplan, kişilerin korunması için imzalanan sözleşmede kadın ve erkek olarak iki grubun da toplumun yüklediği rollerden farklı olarak yargılanmaları gerektiğini aktardı.

İstanbul Sözleşmesi’nin amacı imzalanan metinde şöyle geçiyor

İstanbul Sözleşmesi’nde sözleşme amaçları açıkça aktarılmıştır. Sözleşmeye göre imzalanan uluslararası anlaşmanın temel amacı şiddet gören kadınların, insan hakları dışında muamele gördüğünde bu sorunun çözülmesi için devletlerin bu konuda kapsamlı bir koruması olmasıdır. Bu konuda en ufak bir tolerans bile olmadan herkesin haklarının korunması ve daha güvenilir bir dünyada yaşama imkanı sunulması gerektiği anlatılmaktadır.

Öncelikle erkek ve erkek çocukların davranışlarını hedef alan sözleşme, bu kişilerin davranış biçimlerini değiştirmek adına gerekli uygulamalar yapılmasını hedefler. Bu sayede kadına yönelik davranışın değiştirilmesi amaçlanırken, şiddetin ise kesin bir şekilde önlenmesi gerektiği savunulur.

Sözleşme kapsamındaki suçlar

  • Ev içi şiddet
  • Taciz amaçlı takip
  • Tecavüz dahil cinsel şiddet
  • Kadınların sünnet edilmesi
  • Kürtaja zorlama
  • Kısırlaştırmaya zorlama


Son Güncelleme: 27.08.2020 16:27
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