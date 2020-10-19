İstanbul senin.org yarışması nasıl oy kullanılır? İBB Taksim Meydanı tasarım yarışması oy kullan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘İstanbulsenin’ kampanyasıyla mekanların tasarım ve düenlemeleri için halk oylaması açtı. ‘İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor’ kampanyası çerçevesinde yarışma açan İBB; Taksim, Bakırköy ve Salacak Kıyısı tasarım çalışması için oylama açtı.

19 Ekim Pazartesi günü başlayan yarışmada vatandaşlar T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak oylarını kullanabilecek.

Yarışmada dereceye girmeyi başaran projeler istanbulsenin.org sitesinden incelenebilecek. Vatandaşlar Beyaz Masa çalışanlarıyla irtibata geçerek de oy verme sürecine ilişkin bilgi sahibi olabilecek.

İstanbulsenin.org oy nasıl kullanılır?

Proje oylamalarını https://istanbulsenin.org/ adresinden yapabilirsiniz.