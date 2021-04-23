İstanbul Pendik'te kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı

1 kişinin can verdiği, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı feci trafik kazası İstanbul Pendik'te yaşandı.

İstanbul Pendik ilçesinde D-100 karayolu üzerinde kısıtlamaya dakikalar kala feci trafik kazası yaşandı. Akşam saatleride sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil karayolunda hızla ilerlerken, yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza mahaline 112 sağlık personeli, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini, araç içinde bulunan kişilerin ise yaralandığı tespit etti.

Sıkışan sürücü can verdi

Kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yaralılar kullanılmaz hale gelen otomobilden çıkarılıp, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Araç sürücünün cansız bedeni ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

ÖTe yandan yaşanan kaza sebebiyle bölgede trafik yoğunluğu hala devam ediyor.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.