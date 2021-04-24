İstanbul Pendik'te aşırı hız sonucu korkunç kaza!

İstanbul Pendik'ten geçen D-100 karayolunda akşam saat 18.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Karayolunun Ankara istikameti yönünde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre makas atarak aşırı hız yapan bir otomobil, ilerlediği sırada durağa yaklaşarak yolcu almak isteyen bir minibüse çarptı.
İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken kazada yaralan yaralıların ilk müdahalelerinin kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazaya karışan minibüsün şoförünün ise ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi.
Son Güncelleme: 24.04.2021 10:33