İstanbul Pendik'te aşırı hız sonucu korkunç kaza!

İstanbul Pendik'ten geçen D-100 karayolunda akşam saat 18.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Karayolunun Ankara istikameti yönünde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre makas atarak aşırı hız yapan bir otomobil, ilerlediği sırada durağa yaklaşarak yolcu almak isteyen bir minibüse çarptı.

Kaza sonrasında çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişinin ve minibüsteki 2 kişi yaralandığı bildirildi. Yaralanan kişilerin 3'ü ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken kazada yaralan yaralıların ilk müdahalelerinin kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazaya karışan minibüsün şoförünün ise ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi.