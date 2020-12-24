İstanbul minibüs, dolmuş indi bindi ücretleri ne kadar oldu? 2021 Taksimetre açılışı kaç tl oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen toplantıda ulaşım araçlarının yeni fiyat tarifesi belirlendi. Toplantı sonrasında otobüs, dolmuş, minibüs ve taksi ücretlerine %11 oranında zam yapıldı.

İstanbul yeni ulaşım ücretleri

Bugün Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen UKOME toplantısında dolmuş, otobüs, minibüs ve taksilerin ücret tarifesi ile taksiye dönüşmek isteyen bin taksi plakası konuları masaya yatırıldı. Toplantıda, belirtilen ulaşım araçlarına %11 oranında zam yapılmasına karar verildi.

İstanbul dolmuş ve minibüs ücretleri ne kadar oldu?

Belirlenen hatlarda en kısa mesafe ücreti 2.50 TL’den 2,75 TL’ye; en uzun mesafe ücretinin 3,70 TL’den 4 TL’ye çıkarılması önerisi ardından ücretlere %11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Kısa mesafe (indi-bindi)

Eski ücret: 2,50 TL

Yeni ücret: 2,75 TL

Uzun mesafe

Eski ücret: 3,70 TL

Yeni ücret: 4,00 TL