İstanbul meydanları yarışmada en beğenilen projeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim, Bakırköy meydanları ve Üsküdar Alsancak Sahil tasarımı için başlatılan oylamalar son buldu. Toplamda 352 bin 784 oyun kullanıldığı yarışmada en beğenilen projeler kamuoyu ile paylaşıldı.

233 proje hazırlandı

19 Ekim – 13 Kasım tarihleri arasında oylama yapılırken bugün mesai saati ile birlikte de sayımlar son buldu. Yarışma öncesinde, sırasında ve sonrasında kurumların toplantıları, söyleşileri, anketleri ve etkinlikler yapılırken 3 meydan için toplamda 233 proje sunuldu.

Jüri tarafından seçimleri yapılan ve oylar ile desteklenen projelerde dereceye giren eşdeğer projelere ödüller verileceği açıklandı. Projeler Taksim, Bakırköy ve Üsküdar meydanlarında kurulan Karar Senin merkezlerinde tanıtıldı.

352 bin 784 oy kullanıldı

‘İstanbul Kamusal Mekanlarına Kavuşuyor’ başlıkları ile hazırlanan projeler için 25 gün oy kullanma süresi belirlendi. Belirlenen 25 günün sonunda ise 352 bin 784 oy kullanıldığı açıklandı.

En fazla oy Taksim için

Sadece Taksim meydanı için 209 bin 728 oy kullanılırken 15, 16 ve 19. Projeleri ilk üçe kaldı. Son yapılan seçimler sonucunda yarışmayı 15 numaralı proje kazandı. Taksim Kollektifi adı verilen projenin lideri Şerif Süleyman olurken ekibinde Prof. Dr. Murat Güvenç, Burcu Sevinç Yılmaz, Rıfat Yılmaz, Süleyman Yıldız, Sezer Bahtiyar ve Herman Salm olduğu belirtildi.

Salacak ve Bakırköy tasarımları

Salacak için 4, 42 ve 53 numaralı projeler ilk üçe kalırken 51 bin 405 oy alan 42 numaralı proje yarışmayı kazandı. Bakırköy meydanı için yapılan seçmelerde ise 9, 12 ve 23 numaralı projeler sona kalırken 66 bin 616 oy kullanıldı. Projeyi 24 bin 782 oy alan 12 numaralı peoje kazandı.

Projeler ile ne yapılacak?

Halkın seçiminin yapıldığı projeler ile ilgili jüri incelemeleri sonucunda karar verilirse proje sahipleri ile sözleşme imzalanacak. 3 bölge içinde kazanan projeler, çizimleri ve son hazırlıkları yapıldıktan sonra meydanlara yeni yüzleri verilecek.