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İstanbul merkezli 2 ilde dolandırıcılar iş başında! Bakır yerine kaldırım taşı gönderdiler! İşte detaylar...

Türkiye'de İstanbul merkezli iki ilde faaliyet gösteren bir firmanın, yurt dışına bakır değil de kaldırım taşı gönderdiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda ise, 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili geniş çaplı araştırma yapan Mali Şube polisleri tam tamına 36 milyon dolarlık vurgunu gün yüzüne çıkardı. Detaylar haberimizde...

04 Mart 2021 Perşembe 14:25
İstanbul merkezli 2 ilde dolandırıcılar iş başında! Bakır yerine kaldırım taşı gönderdiler! İşte detaylar...
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Türkiye’de İstanbul merkezli iki ilde faaliyette olan bir firmanın, yurtdışına bakır yerine kaldırım taşı gönderdiğinin belirlenmesiyle polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 13 kişi gözaltına alındı. Mali Şube polisleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında tam tamına 36 milyon dolarlık vurgun yapıldığı ortaya çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket 20.06.2020 tarihinde Çin'de fabrikası olan İsviçre´deki bir şirket ile külçe halinde 10 bin ton saf bakır ihracatı konusunda 36 milyon dolar gibi yüksek bir meblaya anlaşma yaptı. İki firma, bahse konu malzemenin Ambarlı Limanından Çin´in Lianyungang kentindeki limana gönderilmesi yönünde mutabık kaldı. Bu anlaşmanın belirlenen bedelinin ise tam tamına 36 milyon dolar olduğu ve paranın banka aracılığıyla Türkiye’de bulunan şirketlere aktarılması istendi. Çin’de bulunan limana malzemelerin sevkiyatı yapıldı fakat gemilerden bakır değil de herhangi maddi değeri olmayan kaldırım taşlarının gönderildiği ortaya çıktı.

Satışı gerçekleştiren ve malzeme transferinde aracı olan 2 şirket hakkında şikayette bulunulması üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, bu dolandırıcılığın örgütlü ve hiyerarşik bir yapı içinde yapıldığı ortaya çıkartıldı. Yapılan Çalışmalar kapsamında 13 kişinin kimlikleri tespit edilerek haklarında yetkili mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Mali Şube ekipleri, çalışmalarını devam ettirirken, dün saat 06.30 sularında İstanbul ve Tekirdağ illerinde bulunan 4 şirket ve 15 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ise, S.Ç. (36),H.K. (38),D.Ç. (37),S.Ç. (41),F.U. (43),T.G. (53),U.Ç. (36),M.K. (35),R.Ö. (52),O.M. (27) ve S.U. (38) ile S.Ç. (38) ve B.Y. (31) isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:25
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DolandırıcılıkKaldırım TaşıBakırİstanbul Merkezli DolandırıcılıkMali Şube MüdürlüğüÇinİsviçre
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