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İstanbul Maltepe'de uyuşturucu operasyonu yapıldı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:22
İstanbul Maltepe'de uyuşturucu operasyonu yapıldı
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O son yıllarda ülkemizde topyekün bir uyuşturucu mücadelesi yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda uyuşturucu ile mücadele yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bu kapsamda uyuşturucu satışı yapan kişilere göz açtırılmıyor. Bu kapsamda son olarak İstanbul’un Maltepe ilçesinde geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda bir kişi gözaltına alınarak yargılanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri bir eve operasyon yaptı.

Evde yapılan operasyon sonucunda 2 kg kadar bonzai ve çok sayıda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay yerinde araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, uyuşturucu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Tutuklanan sanık, gerekli işlemlerin yapılması için emniyette bekletiliyor. Burada yapılan işlemlerin ardından kendisi büyük ihtimalle tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilecek. Bu kapsamda emniyetimizi tebrik ediyor, operasyonların devamının gelmesini istiyoruz.


Son Güncelleme: 24.05.2021 00:22
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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuMAltepe
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