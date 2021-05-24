İstanbul Maltepe'de uyuşturucu operasyonu yapıldı

Evde yapılan operasyon sonucunda 2 kg kadar bonzai ve çok sayıda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay yerinde araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, uyuşturucu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Tutuklanan sanık, gerekli işlemlerin yapılması için emniyette bekletiliyor. Burada yapılan işlemlerin ardından kendisi büyük ihtimalle tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilecek. Bu kapsamda emniyetimizi tebrik ediyor, operasyonların devamının gelmesini istiyoruz.
Son Güncelleme: 24.05.2021 00:22