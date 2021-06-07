İstanbul Maltepe'de iki grup arasında silahlı çatışma!

1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayı gece geç saatlerde İstanbul Maltepe'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre dün öğlen saatlerinde aralarında tartışma yaşayan iki grup gece geç saatlerde Maltepe'de buluştu. Grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde arbedeye dönüştü ve silahla çekildi.

Taraflarda birisinin içerisinde bulunan ve o esnada araç içinde bulunan Mevlüt Sağdıç başından, Mesut Yılmaz isimli kişi ise ayağından yaralandı. Silahları ateşleyen grup üyeleri ise kayıplara karıştı. Mahallelinin olayı görüp ihbar etmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan 2 kişiyi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Gelen haberlere göre tedavileri hastanede devam eden Sağdıç'ın durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı ve çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri yaptığı araştırmada olay yerinde kalaşnikof ve silahlara ait mermi çekirdekleri buldu.

Çatışmayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.