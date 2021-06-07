İstanbul Maltepe'de iki grup arasında silahlı çatışma!

1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayı gece geç saatlerde İstanbul Maltepe'de yaşandı.
Gelen bilgilere göre dün öğlen saatlerinde aralarında tartışma yaşayan iki grup gece geç saatlerde Maltepe'de buluştu. Grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde arbedeye dönüştü ve silahla çekildi.
Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı ve çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri yaptığı araştırmada olay yerinde kalaşnikof ve silahlara ait mermi çekirdekleri buldu.
Çatışmayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 07.06.2021 08:56