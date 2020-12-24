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İstanbul için 'Sarı Uyarı' geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile İstanbul için yarınki hava koşulları için ‘sarı’ kod uyarısında verilerek, yarın öğle saatlerinden etkisini gösterecek olan fırtınanın saatte 75 kilometre hıza kadar çıkması bekleniyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 22:44
İstanbul için 'Sarı Uyarı' geldi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında İstanbul için ‘Sarı Uyarı’ verildi. Yapılan açıklamada etkili olacak rüzgarın yarın öğle saatlerinde başlayacağı  ve Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarların etkili olacağı rüzgar hızının saatte 40-60 kilometre/saate kadar çıkacağı kısa süreli fırtına şeklinde rüzgarın esmesiyle 70 kilometre/saate kadar çıkacağı belirtildi.

Çıkacak fırtına ile olası meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı vatandaşlar uyarılırken sokakta olacak vatandaşlarımız için çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı oldukça dikkatli olunması istenirken oluşacak fırtına ile ulaşımda aksamalar olabileceği söylendi. Herkes tedbirli olmaya davet edildi.



Son Güncelleme: 24.12.2020 22:44
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulFırtına
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