İstanbul için 'Sarı Uyarı' geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında İstanbul için ‘Sarı Uyarı’ verildi. Yapılan açıklamada etkili olacak rüzgarın yarın öğle saatlerinde başlayacağı ve Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarların etkili olacağı rüzgar hızının saatte 40-60 kilometre/saate kadar çıkacağı kısa süreli fırtına şeklinde rüzgarın esmesiyle 70 kilometre/saate kadar çıkacağı belirtildi.

Çıkacak fırtına ile olası meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı vatandaşlar uyarılırken sokakta olacak vatandaşlarımız için çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı oldukça dikkatli olunması istenirken oluşacak fırtına ile ulaşımda aksamalar olabileceği söylendi. Herkes tedbirli olmaya davet edildi.