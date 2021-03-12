İstanbul HES Kodu nerelerde zorunlu, HES kodu zorunlu olan yerler nereler?

15 Mart günüyle hes kodu zorunluluğuna geçiliyor

İstanbul Valiliğince açıklanan açıklamada; Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Hes Kodunun , kontrollü sosyal hayat içinde oluşan şehirlerarası seyehat , kurumlara ziyarete ve insanların temas halinde bulunacağı yerlerde insanların virüs açısından risk teşkil edip etmediğini saptamak amaçlı güvenilir bir şekilde paylaşılarak bu pandemi dönemine destek verdiğini söylendi.

Hes uygulaması içerisinde test olan insanların sonucunun pozitif olan ve bu insanlarla temasa geçmiş insanların riskli olduğu anlaşılmakta izolasyon sonrası ise risk teşkil etmeyen duruma gelmektedir.

Yasakların belli bir kısmının kalkmasından sonra gelen rahatlamadan dolayı virüs vakaları yeniden yükselişe geçti. Bu durumdan dolayı İlk belirlenen Hes kodu uygulaması ile ilgili açıklanan kararlara ek olarak, İl Umumi Hıffıssıhha tarafından İstanbul için yeni kararlar alındı. Buna göre ;

15 Mart’la birlikte İstanbul’daki tüm kamu ile kuruşlarına ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan tüm resmi ve özel okulların yanı sıra bakanlığa bağlı tüm kuruşların girişinde Hes kodu ile girilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

MEB ve Sağlık Bakanlığı birleşerek oluşturduğu MEB Bilişim sistemlerinden anlık ve smsle risk oluşturup oluşturmadığının takibi yapılan öğrenciler ,öğretmenler ve personeller haricindeki kişilerin de bu bu kurumlara girişinde hes kodu istenecektir.

15 Mart’la birlikte hes kodunun zorunlu olduğu yerler :

Sivil topluma ait kuruşlar ,kamu kurumundaki mesleki kuruluşlar , bu kurumlara ait üst kuruşlar ve birlikleri

Tüm etkinlikler ve tüm genel kurullar ( her bir kişiye 8 metre kare alan düşmek kaydıyla ve 300 kişiden fazla olmamak şartıyla )

Kuaför salonları berber salonları

Güzellik merkezi ve salonu

Masaj ,sauna merkezleri ve hamamlar

Kaplıcalar

Düğün ve nikah daireleri

Kültür merkezleri ( tiyatro ve kütüphane )

Spor salonları

Kahvehaneler ve kıraathaneler

Eğlence salonları ( bilardo ,intenet cafe, oyun salonları )

Tematik parklar ve lunaparklar

İlçelerdeki kaymakamlıklarda ve kurumlarında bir sorun ve mağduriyet yaratmamak için alınan kararlara zorluk çıkaranlara Umumi Hıffısıhha Kanunuyla birlikte idari işlem uygulanacak ve suç teşkil eden bir konu olursa idari işlem başlatılmasına karar verildi.

Hes kodu ne işe yarar ?

Pandemi döneminde hayatımıza giren hes kodu oluşturulan yerlere giren kişilerin risk teşkil edip etmediğini öğrenmemizi sağlar.

Hes kodunu nasıl alırız ?

Android veya ios üzerinde bulunan uygulama marketlerinden hayat eve sığar uygulamasını indirerek hes kodumuza ulaşabiliriz. Sms yoluyla da hes koduna ulaşabiliriz 2023’e T.C. kimlik numarası, T.C kimlik seri numarasının son 4 hanesini kısa mesaj yoluyla göndererek ulaşabiliriz.

E devletin kendi sitesinden de hes koduna ulaşabiliriz aşağıdaki linke tıklayarak e devlet üzerinden hes koduna ulaşılabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme