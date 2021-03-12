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İstanbul HES Kodu nerelerde zorunlu, HES kodu zorunlu olan yerler nereler?

15 Mart'tan itibaren İstanbul'da çoğu yere hes kodu zorunluluğu geldi. hes kodu nasıl alınır ? hes kodu zorunluluğu nerelerde ?

12 Mart 2021 Cuma 15:53
İstanbul HES Kodu nerelerde zorunlu, HES kodu zorunlu olan yerler nereler?
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15 Mart günüyle hes kodu zorunluluğuna geçiliyor

İstanbul  Valiliğince açıklanan açıklamada;  Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen  Hes Kodunun , kontrollü sosyal hayat içinde oluşan şehirlerarası seyehat , kurumlara  ziyarete ve insanların temas halinde bulunacağı yerlerde insanların virüs açısından  risk teşkil edip etmediğini saptamak amaçlı  güvenilir bir şekilde paylaşılarak bu pandemi dönemine  destek verdiğini söylendi. 

Hes uygulaması içerisinde   test olan insanların sonucunun pozitif olan ve bu insanlarla  temasa geçmiş   insanların riskli olduğu anlaşılmakta  izolasyon  sonrası ise  risk teşkil etmeyen duruma gelmektedir.

  Yasakların belli bir kısmının kalkmasından sonra gelen rahatlamadan dolayı virüs vakaları yeniden yükselişe geçti. Bu durumdan dolayı İlk belirlenen Hes kodu uygulaması ile ilgili  açıklanan kararlara ek olarak, İl Umumi Hıffıssıhha tarafından İstanbul için yeni kararlar alındı.  Buna göre ;

15 Mart’la birlikte İstanbul’daki  tüm kamu ile  kuruşlarına  ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  olan  tüm  resmi  ve özel okulların yanı sıra   bakanlığa bağlı tüm kuruşların girişinde Hes kodu ile girilmesi  zorunluluğu getirilmiştir.

MEB ve Sağlık Bakanlığı birleşerek oluşturduğu MEB Bilişim sistemlerinden anlık ve smsle risk oluşturup oluşturmadığının takibi yapılan öğrenciler ,öğretmenler ve personeller haricindeki kişilerin de bu bu kurumlara girişinde hes kodu istenecektir.

15 Mart’la birlikte hes kodunun zorunlu olduğu yerler :

  • Sivil topluma ait kuruşlar  ,kamu kurumundaki mesleki kuruluşlar , bu kurumlara ait  üst kuruşlar ve birlikleri
  • Tüm etkinlikler ve tüm genel kurullar ( her bir kişiye 8 metre kare alan düşmek kaydıyla ve 300 kişiden fazla olmamak şartıyla )
  • Kuaför salonları   berber salonları
  • Güzellik merkezi  ve salonu
  • Masaj ,sauna merkezleri  ve hamamlar
  • Kaplıcalar
  • Düğün ve nikah daireleri 
  • Kültür merkezleri ( tiyatro ve kütüphane )
  • Spor salonları
  • Kahvehaneler ve kıraathaneler
  • Eğlence salonları ( bilardo ,intenet cafe, oyun salonları )
  • Tematik parklar ve lunaparklar

 

İlçelerdeki kaymakamlıklarda ve kurumlarında bir sorun ve mağduriyet yaratmamak için alınan kararlara zorluk çıkaranlara Umumi Hıffısıhha Kanunuyla birlikte idari işlem uygulanacak ve suç teşkil eden bir konu olursa idari işlem başlatılmasına karar verildi.

Hes kodu ne işe yarar ?

Pandemi döneminde hayatımıza giren hes kodu oluşturulan  yerlere giren kişilerin risk teşkil edip etmediğini öğrenmemizi sağlar.

Hes kodunu nasıl alırız ?

Android veya ios üzerinde bulunan uygulama marketlerinden hayat eve sığar uygulamasını indirerek hes kodumuza ulaşabiliriz. Sms yoluyla da hes koduna ulaşabiliriz 2023’e T.C. kimlik numarası, T.C kimlik seri numarasının son 4 hanesini kısa mesaj yoluyla göndererek ulaşabiliriz.

 

 

E devletin kendi sitesinden  de hes koduna ulaşabiliriz aşağıdaki linke tıklayarak e devlet üzerinden  hes koduna ulaşılabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 15:53
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Anahtar Kelimeler:
Hes KoduIstanbul Hes Kodu
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