İstanbul Fatih'te denize itildiği iddia edilen adam hayatını kaybetti!

’te Ahmet Uzun adlı vatandaş Serkan A. isimli şahıs tarafından denize itilmesi sonucu boğularak yaşamını yitirdi. Serkan A.’nın Ahmet Uzun’u denize itmesi sonucu Uzun daha fazla su üzerinde kalamayarak boğularak hayatını kaybederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri çağrıldı. Uzun'un cesedi sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cesedi araca konularak, morga gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan olay hakkında şüpheli Serkan A’yı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.