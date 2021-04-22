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İstanbul Fatih'te denize itildiği iddia edilen adam hayatını kaybetti!

İstanbul Fatih'te arkadaşı tarafından denize itildiği iddia edilen Ahmet Uzun isimli vatandaş boğularak hayatını kaybederken arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırak karakola götürüldü.

22 Nisan 2021 Perşembe 23:06
İstanbul Fatih'te denize itildiği iddia edilen adam hayatını kaybetti!
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İstanbul Fatih’te Ahmet Uzun adlı vatandaş Serkan A. isimli şahıs tarafından denize itilmesi sonucu boğularak yaşamını yitirdi. Serkan A.’nın Ahmet Uzun’u denize itmesi sonucu Uzun daha fazla su üzerinde kalamayarak boğularak hayatını kaybederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri çağrıldı. Uzun'un cesedi sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cesedi araca konularak, morga gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan olay hakkında şüpheli Serkan A’yı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.




Son Güncelleme: 22.04.2021 23:06
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğulmaİstanbul Fatih
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