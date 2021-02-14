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İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü

İstanbul Eyüpsultan'da bir lisesini spor salonunun çatısı biriken kar nedeniyle çöktü.

14 Şubat 2021 Pazar 22:09
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü
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Olay bugün akşam saatlerinde İstanbul Eyüpsultan'da bir lisesinin spor salonunda yaşandı.

Ülkemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı megakent İstanbul halkına zor anlar yaşattı.

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Eyüpsultan'da faaliyet gösteren bir spor lisesinin spor salonu yoğun yağan kara dayanamadı. Çatıda biriken yoğun kar sonrasında salonun çatısı çöktü.

Kısıtlama sebebiyle salonda kimsenin olmaması sebebiyle facia yaşanmadı ve olayda can kaybı yada yaralanma yaşandı. Olay yerine ihbar üzerinde itfaiye ekipleri sevk edildi ve ilk incelemelerde çatının çökmesi sebebiyle yol kenarındaki elektrik direğide devrilde ve bölgede park halinde bulunan çok sayıda araç zarar gördü.

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri çatı altındaki araçları kurtarmak için Eyüpsultan Belediyesi ekiplere harekete geçti.



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:09
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulSpor Salonunun çatısı
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