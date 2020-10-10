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İstanbul etkili olan sağanak yağış etkisini arttırıyor

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde devam ediyor. Meteoroloji İstanbulluları uyardı. Akşam saatlerinde yağışın artması bekleniyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:00
İstanbul etkili olan sağanak yağış etkisini arttırıyor
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TEM otoyolu ve D-100 karayolu sağanak yağış nedeniyle TEM otoyolu ve D-100 karayolunda trafik yoğunlaşırken, akşam saatlerinde artacak olan yağış sonrası sürücülerin dikkatli olması istendi. Öte yandan olası su baskınlarına karşın belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor.

Yapılan uyarıda özellikle Kadıköy, Üsküdar, Şişli, Zeytinbunu, Fatih, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yağışın daha da yoğun olması bekleniyor. Ayrıca yağış nedeniyle Büyükçekmece ve Silivri istikametinde sis oluştu ve görüş mesafesi giderek azaldı.



Son Güncelleme: 10.10.2020 16:00
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YağışIstanbul
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