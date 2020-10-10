İstanbul etkili olan sağanak yağış etkisini arttırıyor

TEM otoyolu ve D-100 karayolu sağanaknedeniyle TEM otoyolu ve D-100 karayolunda trafik yoğunlaşırken, akşam saatlerinde artacak olan yağış sonrası sürücülerin dikkatli olması istendi. Öte yandan olası su baskınlarına karşın belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor.

Yapılan uyarıda özellikle Kadıköy, Üsküdar, Şişli, Zeytinbunu, Fatih, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yağışın daha da yoğun olması bekleniyor. Ayrıca yağış nedeniyle Büyükçekmece ve Silivri istikametinde sis oluştu ve görüş mesafesi giderek azaldı.