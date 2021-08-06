İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

İstanbul Esenyurt'taki lojistik firmasında korkutan yangın!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Ekipler yangın olduğu bölgeye doru sevk edilirken, yangından dolayı çıkan yangın tüm gökyüzünü kapladı.

06 Ağustos 2021 Cuma 16:31
İstanbul Esenyurt'taki lojistik firmasında korkutan yangın!
Takip Et:

İstanbul Esenyurt'a bağlı, Akşemseddin Mahallesi'ndn gelen yangın ihbarı tüm ekipleri alarma geçirdi. Orada bulunan ve içinde beyaz eşyalar olan lojistik firmasına ait depoda çıkan yangın çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı.

Olay yerinden edinilen bilgilere göre, lojistik firmasına ait olan ve yaklaşık 18 bin metrekare büyüklüğündeki deposunda  saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerinde içeride çalışan işçiler hemen tahliye edildi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri alarma geçti ve bölgeye doğru hareket etmeye başladılar.

Alevlerin depoyu sarmasıyla yangın şiddetini iyice artırırken depodan yükselen dumanlar ilçenin kilometrelerce uzağından bile görüldü. Gökyüzü bir anda karabulutlarla kaplanırken yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye başladı. Bir polis helikopterinin de havadan destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi ce sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak sağlık müdahalesi yapıldı.

Yangının büyüklüğü ise havadan çekilen drone görüntülerine yansıdı. 


Son Güncelleme: 06.08.2021 16:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EsenyurtIstanbulYangınLojistik Firması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB'nin 541 itfaiye alımı sonuçları açıklandı. Nasıl öğrenilir?
İBB'nin 541 itfaiye alımı sonuçları açıklandı. Nasıl öğrenilir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Eylül 2021 burç yorumları
Eylül 2021 burç yorumları
Yurtdışına çalışmaya nasıl gidilir, yurtdışına çalışmaya gitmenin yolları nelerdir?
Yurtdışına çalışmaya nasıl gidilir, yurtdışına çalışmaya gitmenin yolları nelerdir?
2021 yılı rapor onaylama süresi kaç gün?
2021 yılı rapor onaylama süresi kaç gün?
SGK'da neden eksik gün çıkıyor? SGK eksik gün bildirim formu nedir?
SGK'da neden eksik gün çıkıyor? SGK eksik gün bildirim formu nedir?

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
Nöbetçi Noter 7 Ağustos 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
İBB'nin 541 itfaiye alımı sonuçları açıklandı. Nasıl öğrenilir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Kenan İmirzalıoğlu yer alacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak?
Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
TikTok canlı yayın nedir? TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır?
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? 2021 imza beyannamesi ne işe yarar?
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Üç Kuruş dizisine Çukur dizisinden bomba transferler! İşte Üç Kuruş dizisi oyuncuları
2021 yılı rapor onaylama süresi kaç gün?
Netflix Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filminin konusu nedir?
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Eylül 2021 burç yorumları
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.