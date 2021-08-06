İstanbul Esenyurt'taki lojistik firmasında korkutan yangın!

İstanbul Esenyurt'a bağlı, Akşemseddin Mahallesi'ndn gelen yangın ihbarı tüm ekipleri alarma geçirdi. Orada bulunan ve içinde beyaz eşyalar olan lojistik firmasına ait depoda çıkan yangın çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı.

Olay yerinden edinilen bilgilere göre, lojistik firmasına ait olan ve yaklaşık 18 bin metrekare büyüklüğündeki deposunda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerinde içeride çalışan işçiler hemen tahliye edildi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri alarma geçti ve bölgeye doğru hareket etmeye başladılar.

Alevlerin depoyu sarmasıyla yangın şiddetini iyice artırırken depodan yükselen dumanlar ilçenin kilometrelerce uzağından bile görüldü. Gökyüzü bir anda karabulutlarla kaplanırken yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye başladı. Bir polis helikopterinin de havadan destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi ce sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak sağlık müdahalesi yapıldı.

Yangının büyüklüğü ise havadan çekilen drone görüntülerine yansıdı.