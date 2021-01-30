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İstanbul Esenyurt'ta silahlı, kılıçlı kavga

Esenyurt'ta çıkan kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 18:36
İstanbul Esenyurt'ta silahlı, kılıçlı kavga
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İstanbul Esenyurt'ta 15 kişinin karıştığı bir kavga meydana geldi.İki grup arasında çıkan kavgada uzun namlulu slah ve kılıçlar kullanıldı.Kavgada 1 kişi15 kişilik gruptan kaçarak bir binaya saklandı.

Kaçan şahsa pompolı tüfekler ile ateş atıldı.

Salgırganlar ve mahalleli arasında arbade çıktı.Olay yerine  aralarında Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.Çıkan arbadede bir kişi kılıç ile yaralanırken olayda 2 kişi darp edilerek yaralandı.Yaşanan olayda yaralı kişiler hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri olay ile ilgisi olan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.



Son Güncelleme: 30.01.2021 18:36
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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtKavga
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