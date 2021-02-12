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İstanbul Esenyurt'ta çıkan silahlı kavga sonucunda polis memuru yaralandı!

İki grup arasında çıkan tartışma sonrası meydana gelen kavgada, görev istirahatli olduğu belirlenen polis memuru Yaşar A. silah ile yaralanarak hastaneye götürüldü. Olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

12 Şubat 2021 Cuma 22:07
İstanbul Esenyurt'ta çıkan silahlı kavga sonucunda polis memuru yaralandı!
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İstanbul Esenyurt Sanayi Sitesi’nde, kimliği belirlenemeyen şahıslar arasında nedeni belli olmayan bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflar yanlarında getirdikleri silah ile ateşler savurdu.

Olay yerinde bulunan polis vuruldu

O esnada olay anında olan polis memuru Yaşar A., kavga içerisinde yer alan kişiler tarafından ateşlenen kurşun ile yaralanarak yere serildi. Şüpheli kişiler araçla olay alanından uzaklaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu poli ve 112 ambulans ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralanarak yerde yatan memur Yaşar A.’ya ilk müdahaleyi 112 ambulans ekipleri yaptı. Yaralanan memur sonrasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüphelilerden biri yakalandı

Aralarında özel harekat timlerinin de yer aldığı çok sayıda ekipse bölgede güvenlik önlemleri alarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrasında şahıslardan biri kısa zaman içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin diğer şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.



Son Güncelleme: 12.02.2021 22:07
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Anahtar Kelimeler:
PolisMemurYaşarKavgaSilahIstanbulEsenyurt
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