İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) e-randevu silah ruhsat işlemleri ve özel güvenlik kimlik kartı işlemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) e-randevu alma saatleri içerisinde randevu alarak silah ruhsat işlemleri ve özel güvenlik kimlik kartı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki İEM randevu saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...

Silah ruhsat işlemleri sayfası

Silah ruhsat işlemleri sayfası üzerinden silah işlemleriniz için randevu alabirsiniz. Alabileceğinizz randevular ise;

Yivli Av Tüfeği Taşıma/Bulundurma

Yivsiz Av Tüfeği Taşıma/Bulundurma

Taşıma – Kamu Görevlisi

Taşıma – Emekli Kamu Görevlisi

Taşıma – Meslek Mensupları

İş Yerinde Bulundurma

Meskende Bulundurma

İthal İzin Talepleri

İhraç İzin Talepleri

Av Bayii Ruhsat İşlemleri

Silah Tamir Yeri İşlemleri

Mermi Nakil Tezkereleri

Poligon İşlemleri

Faaliyet İzin Belgesi İşlemleri

Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi

Proteknik Madde Satın Alma ve Satış Yapma İzin Belgesi

Proteknik Madde İthali

Patlayıcı Madde ve Proteknik Madde Nakilleri

Patlayıcı Madde Devir

Kayıp İzin Belgelerinin Yenilenmesi

Ek İhtiyaçlar

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi

Patlayıcı Madde Deposu Kuruluş İzni

Patlayıcı Madde Ruhsatında Ateşçi Değişikliği

Patlayıcı Madde Ruhsat Sorumlusu Değişikliği

Patlayıcı Madde Saha Değişikliği

Can Güvenliği Taşıma Ruhsatu

Özel Güvenlik kimliği işlemleri sayfası

Özel güvenlik kimliği işlemleri sayfası üzerinden de kimlik için randevusu alabilirsiniz. Alabileceğiniz randevu türleri;

Silahlı Kimlik Müracaatı (İlk Müracaat)

Silahsız Kimlik Müracaatı (İlk Müracaat)

Silahlı Kimlik

Silahsız Kimlik

Yeni Kimlik Kartı (Eski Kimliği Olanlar)

Silahlı Kimliği Silahsıza Çevirmek

İl Dışı Valilikten Alınan Yıpranan Kimlik Kartları

İl Dışı Valilikten Alınan Kayıp-Çalıntı Kimlik Belgeleri

Soyadı Değişikliğinden Kimlik Müracaatı

Genel Kolluk Kuvvetlerinden Emekli Olanlar

Kayıp-Çalıntı Kimlik Müracaatı

Yıpranma Kimlik Müracaatı

Yukarıdaki konu başlıklarından herhangi biri için işlem gerçekleştirmek istiyorsanız e-randevu.istanbul.pol.tr/randevuApp/ adresinden randevu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Özel Güvenlik kimlik yenileme randevu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Özel Güvenlik Randevu Sayfası

Özel güvenlik kimlik yenileme randevusu alarak kimliğinizi yenileyebilirsiniz. Randevu almak için şu adımları takip etmelisiniz;

Özel güvenlik kimlik yenileme randevusu almak için buradaki siteye giriş yapın,

Menüden Özel Güvenlik Kimliği kısmını seçini

Aşağıda yapacağınız işlem bölümünden silahlı veya silahsız yenileme seçeneğini seçin,

İşlem yapacağınız birimi seçin,

Açılan sayfada size uygun tarih ve saati seçin

İstenen Belgeleri doldurduktan sonra kişisel bilgilerinizi de girerek randevunuzu tamamlayın.

Özel Güvenlik silahlı kimlik yenileme için istenen belgeler

Şahsi Dilekçe,

Yenileme Eğitim Sertifikasının Aslı ve fotokopisi,

Öğrenim Durumunu Gösterir Belgenin Aslı ile Birlikte 1 Adet Fotokopisi. (Diploma, Tasdikname, Öğrenci Belgesi Vb.)

Güvenlik Soruşturması Formu (MUHTAR ONAYINA GEREK YOKTUR) (1 Adet Asıl, 1 Adet Fotokopisi.)

1 Adet Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı, Ehliyet Vb. Resmi Kimlik Fotokopisi

Kan Grubunu Gösterir Belge Fotokopisi

2 adet Biyometrik fotoğraf (Pasaport İşlemlerinde Kullanılan Standartlarda olacak)

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi

Daha Önce Ehliyet,Pasaport veya Silah Ruhsatı Almak İçin Dijital Ortamda Parmak İzi Verilmiş İse “Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu”nun Fotokopisi

Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 30 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İntenet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI ALABİLMEM İÇİN HAKKIMDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILMASINI İSTİYORUM

Eski Kimlik kartlarının getirilmesi gerekmektedir.

İstenen güncel belgeleri e-randevu.istanbul.pol.tr adresinden randevu almak istediğiniz zaman görebilirsiniz.

İEM Randevu alma saatleri 2021

İstanbul Emniyet Müdürlüğü‘nün online e randevu sisteminden randevu almak isteyen kişilerin en fazla merak ettiği soru iem randevu saat kaçta açılıyor?

İEM randevu saatleri farklılık gösterebiliyor. Şu an için saat 22:00 itibari ile giriş yaptığım zaman randevu yarın yada diğer gün için randevular açık bir şekilde görünmektedir. Yorum bölümünden güncel iem randevu saatlerini yazabilir ve öğrenebilirsiniz.

İEM Randevu alamıyorum?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün online e randevu sisteminden randevu oluşturamıyorsanız eğer tüm randevuların dolu olduğu anlamına gelmektedir. Saat başı randevu sisteminden yeni randevu oluşturmayı deneyerek randevunuzu alabilirsiniz

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Şişli’de yer alan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına taşındığı için müracaatlar Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü giriş katındaki bankolardan yapılacaktır.