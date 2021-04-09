İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) e-randevu silah ruhsat işlemleri ve özel güvenlik kimlik kartı işlemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) e-randevu alma saatleri içerisinde randevu alarak silah ruhsat işlemleri ve özel güvenlik kimlik kartı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki İEM randevu saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...
Silah ruhsat işlemleri sayfası
Silah ruhsat işlemleri sayfası üzerinden silah işlemleriniz için randevu alabirsiniz. Alabileceğinizz randevular ise;
Yivli Av Tüfeği Taşıma/Bulundurma
Yivsiz Av Tüfeği Taşıma/Bulundurma
Taşıma – Kamu Görevlisi
Taşıma – Emekli Kamu Görevlisi
Taşıma – Meslek Mensupları
İş Yerinde Bulundurma
Meskende Bulundurma
İthal İzin Talepleri
İhraç İzin Talepleri
Av Bayii Ruhsat İşlemleri
Silah Tamir Yeri İşlemleri
Mermi Nakil Tezkereleri
Poligon İşlemleri
Faaliyet İzin Belgesi İşlemleri
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi
Proteknik Madde Satın Alma ve Satış Yapma İzin Belgesi
Proteknik Madde İthali
Patlayıcı Madde ve Proteknik Madde Nakilleri
Patlayıcı Madde Devir
Kayıp İzin Belgelerinin Yenilenmesi
Ek İhtiyaçlar
Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
Patlayıcı Madde Deposu Kuruluş İzni
Patlayıcı Madde Ruhsatında Ateşçi Değişikliği
Patlayıcı Madde Ruhsat Sorumlusu Değişikliği
Patlayıcı Madde Saha Değişikliği
Can Güvenliği Taşıma Ruhsatu
Özel Güvenlik kimliği işlemleri sayfası
Özel güvenlik kimliği işlemleri sayfası üzerinden de kimlik için randevusu alabilirsiniz. Alabileceğiniz randevu türleri;
Silahlı Kimlik Müracaatı (İlk Müracaat)
Silahsız Kimlik Müracaatı (İlk Müracaat)
Silahlı Kimlik
Silahsız Kimlik
Yeni Kimlik Kartı (Eski Kimliği Olanlar)
İl Dışı Valilikten Alınan Yıpranan Kimlik Kartları
İl Dışı Valilikten Alınan Kayıp-Çalıntı Kimlik Belgeleri
Soyadı Değişikliğinden Kimlik Müracaatı
Genel Kolluk Kuvvetlerinden Emekli Olanlar
Kayıp-Çalıntı Kimlik Müracaatı
Yıpranma Kimlik Müracaatı
Yukarıdaki konu başlıklarından herhangi biri için işlem gerçekleştirmek istiyorsanız e-randevu.istanbul.pol.tr/randevuApp/ adresinden randevu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Özel Güvenlik kimlik yenileme randevu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Özel Güvenlik Randevu Sayfası
Özel güvenlik kimlik yenileme randevusu alarak kimliğinizi yenileyebilirsiniz. Randevu almak için şu adımları takip etmelisiniz;
Özel güvenlik kimlik yenileme randevusu almak için buradaki siteye giriş yapın,
Menüden Özel Güvenlik Kimliği kısmını seçini
Aşağıda yapacağınız işlem bölümünden silahlı veya silahsız yenileme seçeneğini seçin,
İşlem yapacağınız birimi seçin,
Açılan sayfada size uygun tarih ve saati seçin
İstenen Belgeleri doldurduktan sonra kişisel bilgilerinizi de girerek randevunuzu tamamlayın.
Özel Güvenlik silahlı kimlik yenileme için istenen belgeler
Şahsi Dilekçe,
Yenileme Eğitim Sertifikasının Aslı ve fotokopisi,
Öğrenim Durumunu Gösterir Belgenin Aslı ile Birlikte 1 Adet Fotokopisi. (Diploma, Tasdikname, Öğrenci Belgesi Vb.)
Güvenlik Soruşturması Formu (MUHTAR ONAYINA GEREK YOKTUR) (1 Adet Asıl, 1 Adet Fotokopisi.)
1 Adet Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı, Ehliyet Vb. Resmi Kimlik Fotokopisi
Kan Grubunu Gösterir Belge Fotokopisi
2 adet Biyometrik fotoğraf (Pasaport İşlemlerinde Kullanılan Standartlarda olacak)
Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi
Daha Önce Ehliyet,Pasaport veya Silah Ruhsatı Almak İçin Dijital Ortamda Parmak İzi Verilmiş İse “Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu”nun Fotokopisi
Kimlik Kartı Ücreti – Kart ücreti olarak Halkbank TR020001200941300016000096 veya 413 16000096 nolu hesaba 30 TL yatırılarak, dekontu teslim edilecektir.(İntenet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI ALABİLMEM İÇİN HAKKIMDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILMASINI İSTİYORUM
Eski Kimlik kartlarının getirilmesi gerekmektedir.
İstenen güncel belgeleri e-randevu.istanbul.pol.tr adresinden randevu almak istediğiniz zaman görebilirsiniz.
İEM Randevu alma saatleri 2021
İstanbul Emniyet Müdürlüğü‘nün online e randevu sisteminden randevu almak isteyen kişilerin en fazla merak ettiği soru iem randevu saat kaçta açılıyor?
İEM randevu saatleri farklılık gösterebiliyor. Şu an için saat 22:00 itibari ile giriş yaptığım zaman randevu yarın yada diğer gün için randevular açık bir şekilde görünmektedir. Yorum bölümünden güncel iem randevu saatlerini yazabilir ve öğrenebilirsiniz.
İEM Randevu alamıyorum?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün online e randevu sisteminden randevu oluşturamıyorsanız eğer tüm randevuların dolu olduğu anlamına gelmektedir. Saat başı randevu sisteminden yeni randevu oluşturmayı deneyerek randevunuzu alabilirsiniz
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Şişli’de yer alan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına taşındığı için müracaatlar Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü giriş katındaki bankolardan yapılacaktır.