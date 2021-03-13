İstanbul E-5'te kaza! 8 yaralı

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kaza sabah saatlerinde İstanbul Beylidüzü E-5 karayolunda meydana geldi.

Sabah erken saatlerde Sinan Ceyhan isimli sürücünün kullandığı fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü E-5 karayolunda seyir halindeyken özel bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu işçi servisinde bulunan 8 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler hemen 112 sağlık personeli ve polise ihbarda bulundular.Kaza yerine gelen 112 sağlık personeli yaralanan işçileri yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.Kaza sonrasında E-5 Beylikdüzü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan sürücüler birbiri ile tartıştı

Kazaya karışan araç sürücüleri daha sonra birbirleri ile tartışmaya başladı. Araç sürücülerinin tartışması da kameralara yansıdı. Meydana gelen kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.