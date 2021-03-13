İstanbul E-5'te kaza! 8 yaralı

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kaza sabah saatlerinde İstanbul Beylidüzü E-5 karayolunda meydana geldi.
Kazayı gören çevredekiler hemen 112 sağlık personeli ve polise ihbarda bulundular.Kaza yerine gelen 112 sağlık personeli yaralanan işçileri yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.Kaza sonrasında E-5 Beylikdüzü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza yapan sürücüler birbiri ile tartıştı
Kazaya karışan araç sürücüleri daha sonra birbirleri ile tartışmaya başladı. Araç sürücülerinin tartışması da kameralara yansıdı. Meydana gelen kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.
Son Güncelleme: 13.03.2021 10:32