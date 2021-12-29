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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim Destek Paketi'ne nasıl başvuru yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin takdir toplayan icraatlarından bir tanesi de öğrencilere nakit yardımı sağlaması. Eğitim Destek Paketi adı verilen bu kampanyaya nasıl başvuru yapıldığı sorusu ise İstanbullu öğrencilerin merak ettiği konuların başında yer alıyor. İşte bilinmesi gerekenler…

29 Aralık 2021 Çarşamba 18:26
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim Destek Paketi'ne nasıl başvuru yapılır?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), üniversitede eğitimlerine devam eden fakat maddi durumu yetersiz olan öğrencilere ‘’Eğitim Destek Paketi’’ adı altında nakit yardımı sağlıyor. Milyonlarca öğrenci bu yardıma nasıl başvurulduğunu öğrenmek için intenete yönelmiş durumda. Peki İBB’nin Eğitim Destek Paketi’ne nasıl başvurulur?

İBB’nin Eğitim Destek Paketi, tek seferlik olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere 250 Türk Lirası tutarında bir nakit yardımı sağlıyor. Bu nakit yardımına başvuru yapmak için ilk olarak https://sosinc.ibb.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Sonrasında öğrencilerin ailelerinin maddi yardıma ihtiyaç duyduğunu kanıtlayan belgelerin teslim edilmesinin ardından kapsamlı bir araştırma yapılıyor ve sonucunda da öğrenciler bu 250 TL’lik paradan yararlanabiliyorlar.


Son Güncelleme: 29.12.2021 18:26
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Anahtar Kelimeler:
IbbEğitim Destek Paketi
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