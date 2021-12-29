İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim Destek Paketi'ne nasıl başvuru yapılır?

İBB’nin Eğitim Destek Paketi, tek seferlik olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere 250 Türk Lirası tutarında bir nakit yardımı sağlıyor. Bu nakit yardımına başvuru yapmak için ilk olarak https://sosinc.ibb.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Sonrasında öğrencilerin ailelerinin maddi yardıma ihtiyaç duyduğunu kanıtlayan belgelerin teslim edilmesinin ardından kapsamlı bir araştırma yapılıyor ve sonucunda da öğrenciler bu 250 TL’lik paradan yararlanabiliyorlar.
Son Güncelleme: 29.12.2021 18:26