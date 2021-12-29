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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Askıda Fatura başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi insanların ödeyemediği faturaları ödemek için koronavirüs salgının başladığı tarihten bu yana Askıda Fatura kampanyasını uyguluyor. Peki Askıda Fatura’ya başvuru nasıl yapılır? Yanıtı haberimizde…

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:29
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Askıda Fatura başvurusu nasıl yapılır?
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Koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomiye zarar verdi. Zaten halihazırda maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşların sorunları iyice arttı. Birçok belediye insanlara nefes olmak için yardım kampanyaları düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘’Askıda Fatura’’ kampanyası ile salgın başından bu yana toplamda 9 milyon Türk Lirası yardım yaparak yaklaşık 80 bin faturanın ödenmesini sağladı. Kampanyadan yararlanamayan insanlar Askıda Fatura’ya nasıl başvuru yapılır? sorusunun yanıtını bulmak üzere arama motorlarına yöneldi.

Askıda Fatura uygulaması, ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik, su, doğalgaz faturalarının hayırseverler tarafından ödenmesini sağlıyor. Uygulamaya başvurmak için https://askidafatura.ibb.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Sonrasında ‘’Askıya Fatura Bırakın’’ seçeneğine tıklanıp çıkan formdaki bilgilerin doğru bir şekilde doldurulması ve ardından da ‘’Askıya Fatura Bırak’’ seçeneğine tıklanması ile tamamlanıyor.


Son Güncelleme: 29.12.2021 14:29
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyesiAskıda Fatura
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