İstanbul Büyükşehir Belediyesi Askıda Fatura başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomiye zarar verdi. Zaten halihazırda maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşların sorunları iyice arttı. Birçok belediye insanlara nefes olmak için yardım kampanyaları düzenliyor.‘’’’ kampanyası ile salgın başından bu yana toplamda 9 milyon Türk Lirası yardım yaparak yaklaşık 80 bin faturanın ödenmesini sağladı. Kampanyadan yararlanamayan insanlar Askıda Fatura’ya nasıl başvuru yapılır? sorusunun yanıtını bulmak üzere arama motorlarına yöneldi.

Askıda Fatura uygulaması, ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik, su, doğalgaz faturalarının hayırseverler tarafından ödenmesini sağlıyor. Uygulamaya başvurmak için https://askidafatura.ibb.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Sonrasında ‘’Askıya Fatura Bırakın’’ seçeneğine tıklanıp çıkan formdaki bilgilerin doğru bir şekilde doldurulması ve ardından da ‘’Askıya Fatura Bırak’’ seçeneğine tıklanması ile tamamlanıyor.