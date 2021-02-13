İstanbul Boğazı'nda yatta 'korona' partisi!

Yaz aylarında başlayan normalleşme ile birlikte sonbaharda vaka sayılarının 30 binleri geçmesiyle birlikte yeni korona virüs tedbirleri uygulamaya konulmuş ve bu kapsamda eğlence mekanlarıda kapatılmıştı. Bu karardan sonra özellikle megakent İstanbul'da ekipler denetimlerine hız verdi. Ekipler her türlü eğlencenin mekanlarda yada İstanbul Boğazında yapılmasının önüne geçmek için yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz akşam sokağa çıkma kısııtlmasının başladığı saatlerde özellikle boğazdaki yat partileri denetleyen ekipler, akşam saat 23,00 sularında boğazda bulunan bir teknede müzik sesi geldiğini fark etti ve tekneye baskın düzenledi.

Tekneye çıkan ekipler içerisinde doğum günü partisi düzenlendiğini ve içinde bulunan kişilerin hem kısıtlamaya hemde maske ve mesafe kurallarına uymadığını tespit etti.

Teknede yakalan kişiler hakkında resmi işlem yapan polisler 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası kesti.

İşlemlerin ardından tekne boşaltılırken, sahibine ise Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini denetimlere hız kesmeden devam edeceği ve parti yapılmasını izin verilmeyeceği öğrenildi.