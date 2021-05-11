İstanbul Boğazı'nda kuru yük gemisi korkuttu! 79 metre uzunluğundaki gemiye acil müdahale edildi...

İstanbul Boğazı'nda dümen arızasına maruz kalan kuru yük gemisi "İrfan Savaş", Büyükdere acil demir bölgesinde demirledi.
Gemi, Kurtarma-12 römorkörü ve kılavuz kaptanın eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyet ile demirletildi.
KEGM sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamaya yer verildi
Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyunda İRFAN SAVAŞ isimli kuru yük gemisi, KURTARMA 12 Römorkörümüz ve kılavuz kaptanımız eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletildi. pic.twitter.com/9hGFo392R1— KEGM (@kiyiemniyet) Mayıs 11, 2021
Son Güncelleme: 11.05.2021 18:54