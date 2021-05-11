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İstanbul Boğazı'nda kuru yük gemisi korkuttu! 79 metre uzunluğundaki gemiye acil müdahale edildi...

İstanbul Boğazı'nda "İrfan Savaş" adlı 79 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde dümen arızası meydana geldi. Boğazda tehlikeli bir şekilde sürüklenen gemiye KEGM ekipleri acil olarak müdahale etti. Müdahaleyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

11 Mayıs 2021 Salı 18:54
İstanbul Boğazı'nda kuru yük gemisi korkuttu! 79 metre uzunluğundaki gemiye acil müdahale edildi...
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İstanbul Boğazı'nda dümen arızasına maruz kalan kuru yük gemisi "İrfan Savaş", Büyükdere acil demir bölgesinde demirledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 79 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaptı.

Gemi, Kurtarma-12 römorkörü ve kılavuz kaptanın eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyet ile demirletildi.

KEGM sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamaya yer verildi


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:54
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Anahtar Kelimeler:
KegmKuru Yük GemisiIrfan SavaşIstanbul Boğazı
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