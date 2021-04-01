İstanbul Bir Sahne başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Pandemiden dolayı işleri çok iyi ilerlemeyen muzik sektörü için destek amaçlı İstanbul Bir Sahne etkinliklerinin yapılacağını açıkladı. Bu projenin amacı pandemi döneminde en çok etkilenen muzisyenlere destek amaçlıdır.
İstanbul Bir Sahne Projesi nedir?
İstanbul’un 39 ilçesinde 100’den farklı alanlar, açık hava sahnesine dönüşerek,çok fazla muzisyen istanbullularla buluşacak. Bu etkinlikler,şehrin günlük yaşantısına neşe ve eğlence katmış olacak. İkonikleşmiş alanlar ,açık hava sahnesine dönüşerek muzik ziyafeti sunacak.
Başvurular ise 28 Mart Pazar günü saat 14:00’da başlamıştı. Son başvuru tarihi ise 9 Nisan Cuma günü saat 17:00 olarak belirlenmiştir.
Muzisyenler ve muzik toplulukları başvuru sırasına göre ve açılan kontenjana göre belirlenecektir. Birey başına 2 Bin TL verilmesi planlanmaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başvuru ile ilgili detayları paylaşacaktır.
Bir muzisyen ya da muzik topluluğu en fazla bir etkinliğe katılabilir.
Eğer başvuru ön değerlendirmeden geçerse mail üzerinden iletişime geçilecektir.
Ön onayın ardından ,istenen belgelerin toplanması için 7 gün süre verilecektir. Gerekli belgeleri toplayıp başvuru yapanlara 10 gün içerisinde bilgi sağlanacaktır.
Performansların süresi 30-60 dakika olarak belirlenmiştir.
Gerekli enstrümanların temin ve nakliyelerini müzisyen ve müzik toplulukları kendileri sağlayacaktır.
Ancak taşınması zor bazı enstrüman ve müzik ekipmanları sağlanabilir.Bunlar topluluk ile görüşülerek kararlaştırılacaktır. Sahnede performans için gerekli ses – ışık düzeni organizasyon tarafından sağlanacaktır.Başvuru sahipleri başvuru formundaki koşulları kabul ettiklerini ve bu koşullara uyacaklarını kabul ve beyan ederler.
Başvuru ve diğer merak edilen sorular için İstanbul Bir Sahne’nin web sitesinden daha detaylı bilgilere ulaşılabilir.
https://istanbulbirsahne.com/basvuru-formu/
Etkinlik noktaları nerelerdir?
ADALAR
Büyük Çınar Meydanı, Büyükada
Hamlacı Sokak, Büyükada
Büyükada Vapur İskelesi
Yüce Tepesi, Büyükada
Dilbunu Tabiat Parkı, Büyükada
Burgazada Vapur İskelesi
Kalpazankaya Sokak, Burgazada
Cennetbahçesi, Burgazada
Takımağa Meydanı Sokak, Burgazada
Heybeliada Ruhban Okulu Bahçesi, Heybeliada
Değirmenbunu, Heybeliada
Kınalıada Futbol Sahası, Kınalıada
ARNAVUTKÖY
Bebek Anavutköy Caddesi
Anavutköy Şehir Parkı
Anavutköy Pazar Alanı
ATAŞEHİR
Nazım Hikmet Parkı
Cumhuriyet Parkı, Barbaros Mahallesi
Selim Bey Sokak, İçerenköy Mahallesi
Deniz Gezmiş Parkı, Mustafa Kemal Mahallesi
Prestij Caddesi, Küçükbakkalköy Mahallesi
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Ferhatpaşa Mahallesi
Sabit Pazar Alanı, Önek Mahallesi
Mevlana Caddesi, Mevlana Mahallesi
80.Yıl Parkı, Kayışdağı Mahallesi
AVCILAR
Marmara Caddesi
Öğretmenler Caddesi
Paşaeli Kent Parkı
Avcılar Sahil Parkı
BAĞCILAR
Bağcılar Merkez Mahallesi Bölge Parkı
BAHÇELİEVLER
Kıbrıs Parkı
BAKIRKÖY
Bakırköy Sahil Parkı
Cumhuriyet Meydanı
BAŞAKŞEHİR
Sular Vadisi
BAYRAMPAŞA
Şehir Parkı
Sabri Akpınar Parkı
BEŞİKTAŞ
Şair Nedim Caddesi, Akaretler
Beşiktaş Pazar Alanı
4.Levent Pazar Alanı
Ortaköy Pazar Alanı
Karanfilköy Şenlik Alanı
Beşiktaş Barbaros Meydanı
Ortaköy Meydanı
Levent Meydanı
Bebek Parkı
Aykut Barka Parkı
Sanatçılar Parkı
Dilek Sabancı Engelli Parkı
Beşiktaş Vapur İskelesi
BEYKOZ
Beykoz Çayırı
BEYLİKDÜZÜ
Beylikdüzü Yaşam Vadisi
BEYOĞLU
Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak, Karaköy
Akarsu Yokuşu Sokak, Cihangir
Kamondo Merdivenleri, Galata
Boğazkesen Caddesi, Tophane
Galip Dede Sokağı, Karaköy
Fransız Sokağı, Beyoğlu
Serdar-I Ekrem Sokağı, Galata
Cihangir Parkı
Taksim Metrosu
BÜYÜKÇEKMECE
Büyükçekmece Sahili
Kültür Parkı
ÇATALCA
Çiftlik Köyü
Kiptaş Konutları
ÇEKMEKÖY
Doğa Park
ESENLER
Esenler Dörtyol Meydanı
Esenler Bölge Parkı
Esenler Otogarı
ESENYURT
Cumhuriyet Meydanı
EYÜPSULTAN
Kemerburgaz Kent Ormanı
Otakçılar Parkı
FATİH
Merdivenli Yokuş, Balat
Vodina Caddesi, Balat
Gülhane Parkı, Eminönü
50.Yıl Parkı
GAZİOSMANPAŞA
Mevlana Parkı
GÜNGÖREN
80.Yıl Parkı
KADIKÖY
Karakolhane Caddesi, Rasimpaşa
Bademaltı Sokak, Caferağa
İskele Sokak, Caddebostan
Yenisahra Doğa Parkı
Göztepe 60.Yıl Parkı
Moda Sahili
Kadıköy Vapur İskelesi
Caddebostan Sahili
Boğa Heykeli Önü
KAĞITHANE
Hasbahçe Mesire Alanı
KARTAL
Çamlık Parkı
KÜÇÜKÇEKMECE
Kanarya Sahil Parkı
MALTEPE
50.Yıl Parkı
Özgürlük Parkı
PENDİK
Kaynarca Bölge Parkı
SANCAKTEPE
Safa Tepesi
Sancaktepe Ormanı
SARIYER
Sarıyer Poligon Parkı
SİLİVRİ
Silivri Meydanı
SULTANBEYLİ
Gölet Park
SULTANGAZİ
Cebeci Parkı
ŞİLE
Kültür Parkı
ŞİŞLİ
Akkavak Sokak, Nişantaşı
Maçka Habitat Parkı
Maçka Demokrasi Parkı
Osmanbey ve Mecidiyeköy Metrosu
TUZLA
Atatürk Meydanı
ÜMRANİYE
Ümraniye Meydanı
ÜSKÜDAR
Perihan Abla Sokağı, Kuzguncuk
Üsküdar İskelesi
ZEYTİNBURNU
Çırpıcı Parkı