İstanbul Bir Sahne başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Pandemiden dolayı işleri çok iyi ilerlemeyen muzik sektörü için destek amaçlı İstanbul Bir Sahne etkinliklerinin yapılacağını açıkladı. Bu projenin amacı pandemi döneminde en çok etkilenen muzisyenlere destek amaçlıdır.

İstanbul Bir Sahne Projesi nedir?

İstanbul’un 39 ilçesinde 100’den farklı alanlar, açık hava sahnesine dönüşerek,çok fazla muzisyen istanbullularla buluşacak. Bu etkinlikler,şehrin günlük yaşantısına neşe ve eğlence katmış olacak. İkonikleşmiş alanlar ,açık hava sahnesine dönüşerek muzik ziyafeti sunacak.

Başvurular ise 28 Mart Pazar günü saat 14:00’da başlamıştı. Son başvuru tarihi ise 9 Nisan Cuma günü saat 17:00 olarak belirlenmiştir.

Muzisyenler ve muzik toplulukları başvuru sırasına göre ve açılan kontenjana göre belirlenecektir. Birey başına 2 Bin TL verilmesi planlanmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başvuru ile ilgili detayları paylaşacaktır.

Bir muzisyen ya da muzik topluluğu en fazla bir etkinliğe katılabilir.

Eğer başvuru ön değerlendirmeden geçerse mail üzerinden iletişime geçilecektir.

Ön onayın ardından ,istenen belgelerin toplanması için 7 gün süre verilecektir. Gerekli belgeleri toplayıp başvuru yapanlara 10 gün içerisinde bilgi sağlanacaktır.

Performansların süresi 30-60 dakika olarak belirlenmiştir.

Gerekli enstrümanların temin ve nakliyelerini müzisyen ve müzik toplulukları kendileri sağlayacaktır.

Ancak taşınması zor bazı enstrüman ve müzik ekipmanları sağlanabilir.Bunlar topluluk ile görüşülerek kararlaştırılacaktır. Sahnede performans için gerekli ses – ışık düzeni organizasyon tarafından sağlanacaktır.Başvuru sahipleri başvuru formundaki koşulları kabul ettiklerini ve bu koşullara uyacaklarını kabul ve beyan ederler.

Başvuru ve diğer merak edilen sorular için İstanbul Bir Sahne’nin web sitesinden daha detaylı bilgilere ulaşılabilir.

https://istanbulbirsahne.com/basvuru-formu/

Etkinlik noktaları nerelerdir?

ADALAR

Büyük Çınar Meydanı, Büyükada

Hamlacı Sokak, Büyükada

Büyükada Vapur İskelesi

Yüce Tepesi, Büyükada

Dilbunu Tabiat Parkı, Büyükada

Burgazada Vapur İskelesi

Kalpazankaya Sokak, Burgazada

Cennetbahçesi, Burgazada

Takımağa Meydanı Sokak, Burgazada

Heybeliada Ruhban Okulu Bahçesi, Heybeliada

Değirmenbunu, Heybeliada

Kınalıada Futbol Sahası, Kınalıada

ARNAVUTKÖY

Bebek Anavutköy Caddesi

Anavutköy Şehir Parkı

Anavutköy Pazar Alanı

ATAŞEHİR

Nazım Hikmet Parkı

Cumhuriyet Parkı, Barbaros Mahallesi

Selim Bey Sokak, İçerenköy Mahallesi

Deniz Gezmiş Parkı, Mustafa Kemal Mahallesi

Prestij Caddesi, Küçükbakkalköy Mahallesi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Ferhatpaşa Mahallesi

Sabit Pazar Alanı, Önek Mahallesi

Mevlana Caddesi, Mevlana Mahallesi

80.Yıl Parkı, Kayışdağı Mahallesi

AVCILAR

Marmara Caddesi

Öğretmenler Caddesi

Paşaeli Kent Parkı

Avcılar Sahil Parkı

BAĞCILAR

Bağcılar Merkez Mahallesi Bölge Parkı

BAHÇELİEVLER

Kıbrıs Parkı

BAKIRKÖY

Bakırköy Sahil Parkı

Cumhuriyet Meydanı

BAŞAKŞEHİR

Sular Vadisi

BAYRAMPAŞA

Şehir Parkı

Sabri Akpınar Parkı

BEŞİKTAŞ

Şair Nedim Caddesi, Akaretler

Beşiktaş Pazar Alanı

4.Levent Pazar Alanı

Ortaköy Pazar Alanı

Karanfilköy Şenlik Alanı

Beşiktaş Barbaros Meydanı

Ortaköy Meydanı

Levent Meydanı

Bebek Parkı

Aykut Barka Parkı

Sanatçılar Parkı

Dilek Sabancı Engelli Parkı

Kuruçeşme İspark Alanı

Beşiktaş Vapur İskelesi

BEYKOZ

Beykoz Çayırı

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü Yaşam Vadisi

BEYOĞLU

Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak, Karaköy

Akarsu Yokuşu Sokak, Cihangir

Kamondo Merdivenleri, Galata

Boğazkesen Caddesi, Tophane

Galip Dede Sokağı, Karaköy

Fransız Sokağı, Beyoğlu

Serdar-I Ekrem Sokağı, Galata

Cihangir Parkı

Taksim Metrosu

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece Sahili

Kültür Parkı

ÇATALCA

Çiftlik Köyü

Kiptaş Konutları

ÇEKMEKÖY

Doğa Park

ESENLER

Esenler Dörtyol Meydanı

Esenler Bölge Parkı

Esenler Otogarı

ESENYURT

Cumhuriyet Meydanı

EYÜPSULTAN

Kemerburgaz Kent Ormanı

Otakçılar Parkı

FATİH

Merdivenli Yokuş, Balat

Vodina Caddesi, Balat

Gülhane Parkı, Eminönü

50.Yıl Parkı

GAZİOSMANPAŞA

Mevlana Parkı

GÜNGÖREN

80.Yıl Parkı

KADIKÖY

Karakolhane Caddesi, Rasimpaşa

Bademaltı Sokak, Caferağa

İskele Sokak, Caddebostan

Yenisahra Doğa Parkı

Göztepe 60.Yıl Parkı

Moda Sahili

Kadıköy Vapur İskelesi

Caddebostan Sahili

Boğa Heykeli Önü

KAĞITHANE

Hasbahçe Mesire Alanı

KARTAL

Çamlık Parkı

KÜÇÜKÇEKMECE

Kanarya Sahil Parkı

MALTEPE

50.Yıl Parkı

Özgürlük Parkı

PENDİK

Kaynarca Bölge Parkı

SANCAKTEPE

Safa Tepesi

Sancaktepe Ormanı

SARIYER

Sarıyer Poligon Parkı

SİLİVRİ

Silivri Meydanı

SULTANBEYLİ

Gölet Park

SULTANGAZİ

Cebeci Parkı

ŞİLE

Kültür Parkı

ŞİŞLİ

Akkavak Sokak, Nişantaşı

Maçka Habitat Parkı

Maçka Demokrasi Parkı

Osmanbey ve Mecidiyeköy Metrosu

TUZLA

Atatürk Meydanı

ÜMRANİYE

Ümraniye Meydanı

ÜSKÜDAR

Perihan Abla Sokağı, Kuzguncuk

Üsküdar İskelesi

ZEYTİNBURNU

Çırpıcı Parkı