İstanbul Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden kişilerden biri kaldığı cezaevinde intihar etti!

18 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul Bağcılar ilçesinde polisle uyuşturucu satıcıları arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

Çatışma esnasında, polis memuru Erkan Gökteke şehit düşmüş, Yunus Nacar’sa yaralı olarak çıkmıştı.

4 saldırganda yakalandı

Polis Ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarından dolayı şüphelendiği aracı durdurmak istemiş, ancak araçtan silahlarla ateş açarak kaçmaya çalışan 4 saldırgan kısa süre içerisinde yakalanıp gözaltına alınmıştı.

İntihar etti

Saldırganlardan birisi olan Kadir A., yaşının küçük olmasından dolayı serbest bırakılmış, tahliye edilmesi sonrasında ise başka bir silahlı yaralama olayından dolayı tekrardan Maltepe Çocuk Cezaevi’ne gönderilmişti.

Tekrardan tutuklanan Kadir A., kaldığı cezaevi içerisinde kendisini asarak intihar ettiği açıklandı.