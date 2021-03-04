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İstanbul Bağcılar'da kaçak maske üretimi yapılan depoya baskın: 28 koli maske ele geçirildi!

İstanbul Bağcılar'da bir depoda kaçak maske ürerimi yapıldığı ihbarı alan polis ve zabıta ekipleri kaçak maske üretimi yapılan depoya düzenledikleri baskında 28 koli satışa hazır maskeye el koydu. Kaçak maske üretimi yapılan iş yeri ekipler tarafından mühürlendi

04 Mart 2021 Perşembe 18:12
İstanbul Bağcılar'da kaçak maske üretimi yapılan depoya baskın: 28 koli maske ele geçirildi!
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İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir depoda kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen depoya polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Düzenlenen baskın sonucunda depoda satışa hazır 28 koli maske ele geçirildi. Bağcılar ilçesine bağlı  Bağcılar Hürriyet Mahallesi 115 Sokak üzerindeki bir iş yerine kaçak maske üretildiği yönünde ihbar alan polis ve zabıta ekipleri depoya baskın düzenledi. Baskın düzenlenen depoda 28 koli kaçak maske ele geçirilirken üretim yapılan iş yerine de mühür vuruldu.

İşte kaçak maske üretimi yapılan depoya ait bazı görüntüler;



Son Güncelleme: 04.03.2021 18:12
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Anahtar Kelimeler:
BağcılarKaçak Maske BaskınıMaske
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