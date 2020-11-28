İstanbul Atatürk Arboretumu nerede, nasıl gidilir? 2020 Atatürk Arboretumu giriş ücreti fiyatı

Türkiye’nin eşsiz güzelliğini ortaya koyan Atatürk Arboretumu 1.602 egzotik ve 403 endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor. Doğaseverlerin sıklıkla ziyaret ettiği Atatürk Arboretumu, bu yıl da kapılarını açıyor.

Atatürk Arboretumu nedir?

Atatürk Arboretumu, 1949 yılında Prof. Dr. Hayrettin Kayacık tarafından kurulmuştur. Araştırma kurumları, bilim insanları ve doğaseverlerin incelemelerine açık bir laboratuvar olarak hizmet vermektedir. 2011 yılından beri de kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Atatürk Arboretumu nerede?

Atatürk Arboretumu, İstanbul’unilçesinde yer almaktadır. Bahçeköy’deki Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda bulunan Arboretum’a özel araç ve toplu taşıma ile ulaşılabilmektedir.

Toplu taşıma ile Arboretumu’ya gitmek için Hacıosman – Yenikapı metrosunu kullanabilirsiniz. Son durak olan Hacıosman’a geldikten sonra 42HM nolu otobüs ile Bahçeköy’e ulaşabilir, kısa bir yürüyüşün ardından Atatürk Arboretumu’na ulaşabilirsiniz.

Atatürk Arboretumu giriş ücreti ne kadar?

Atatürk Arboretumu giriş ücreti hafta içi ve hafta sonuna göre değişiklik göstermektedir. Öğrenciler için hafta içi giriş ücreti 2,5 TL, yetişkinler için ise 7,5 TL’dir. Hafta sonu giriş ücreti öğrenciler için 7,5 TL, yetişkinler için 20 TL’dir. Bunun yanında Orman Fakültesi öğrencilerinin Arboretuma girişi ücretsizdir.