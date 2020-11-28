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İstanbul Atatürk Arboretumu nerede, nasıl gidilir? 2020 Atatürk Arboretumu giriş ücreti fiyatı

Bir doğa harikası olan Atatürk Arboretumu, kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Eşsiz bitkileri görmek isteyen doğaseverler İstanbul Atatürk Arboretumu'na nasıl gidileceği hakkında bilgi topluyor. Atatürk Arboretumu giriş ücreti ve daha fazlasına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 16:13
İstanbul Atatürk Arboretumu nerede, nasıl gidilir? 2020 Atatürk Arboretumu giriş ücreti fiyatı
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Türkiye’nin eşsiz güzelliğini ortaya koyan Atatürk Arboretumu 1.602 egzotik ve 403 endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor. Doğaseverlerin sıklıkla ziyaret ettiği Atatürk Arboretumu, bu yıl da kapılarını açıyor.

Atatürk Arboretumu nedir?

Atatürk Arboretumu, 1949 yılında Prof. Dr. Hayrettin Kayacık tarafından kurulmuştur. Araştırma kurumları, bilim insanları ve doğaseverlerin incelemelerine açık bir laboratuvar olarak hizmet vermektedir. 2011 yılından beri de kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Atatürk Arboretumu nerede?

Atatürk Arboretumu, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer almaktadır. Bahçeköy’deki Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda bulunan Arboretum’a özel araç ve toplu taşıma ile ulaşılabilmektedir.

Toplu taşıma ile Arboretumu’ya gitmek için Hacıosman – Yenikapı metrosunu kullanabilirsiniz. Son durak olan Hacıosman’a geldikten sonra 42HM nolu otobüs ile Bahçeköy’e ulaşabilir, kısa bir yürüyüşün ardından Atatürk Arboretumu’na ulaşabilirsiniz.

Atatürk Arboretumu giriş ücreti ne kadar?

Atatürk Arboretumu giriş ücreti hafta içi ve hafta sonuna göre değişiklik göstermektedir. Öğrenciler için hafta içi giriş ücreti 2,5 TL, yetişkinler için ise 7,5 TL’dir. Hafta sonu giriş ücreti öğrenciler için 7,5 TL, yetişkinler için 20 TL’dir. Bunun yanında Orman Fakültesi öğrencilerinin Arboretuma girişi ücretsizdir.



Son Güncelleme: 28.11.2020 16:13
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Anahtar Kelimeler:
Atatürk ArboretumuSarıyer
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