İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu yetiştirilen seranın bulunduğu eve baskın düzenlendi: 85 kök uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul Ataşehir’de uzun bir zamandan beri polis ekipleri tarafından takibe alınan uyuşturucu şebekesi düzenlenen operasyonla çökertildi. Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları uyuşturucu şebekesinin bulunduğu adresi tespit etti. Polisler Mevlana Mahallesi Fatih Bey Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil eve koçbaşı ile kapıyı kırarak girdi. Düzenlenen baskın sonucunda özel havalandırma sistemine sahip serada yetiştirilen 85 kök uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri adresteki diğer bir odada da yetiştirilen uyuşturucuların kurutulduğunu tespit etti. Yapılan baskında şüpheli H.D evde gözaltına alınırken A.Ö ise Ataşehir TEM Otoyolu'nda Avrupa Yakası'na geçmek üzereyken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Piyasadaki değeri tam tamına 2 milyon lira olan uyuşturuculara polis ekipleri el koyarak emniyete götürdü. Gözaltına alınan uyuşturucu yetiştiriciliği şüphelilerinin daha önceden uyuşturucu satmaktan emniyette kayıtlarının olduğu öğrenildi.

İşte baskın düzenlenen seraya ait bazı görüntüler;