İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu yetiştirilen seranın bulunduğu eve baskın düzenlendi: 85 kök uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul Ataşehir'de polis ekipleri tarafından uzun bir süredir takibe alınan uyuşturucu şebekesinin adresine düzenlenen operasyonda 85 kök uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

04 Mart 2021 Perşembe 23:35
İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu yetiştirilen seranın bulunduğu eve baskın düzenlendi: 85 kök uyuşturucu ele geçirildi!
Takip Et:

İstanbul Ataşehir’de uzun bir zamandan beri polis ekipleri tarafından takibe alınan uyuşturucu şebekesi düzenlenen operasyonla çökertildi. Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları uyuşturucu şebekesinin bulunduğu adresi tespit etti. Polisler Mevlana Mahallesi Fatih Bey Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil eve koçbaşı ile kapıyı kırarak girdi. Düzenlenen baskın sonucunda özel havalandırma sistemine sahip serada yetiştirilen 85 kök uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri adresteki diğer bir odada da yetiştirilen uyuşturucuların kurutulduğunu tespit etti. Yapılan baskında şüpheli H.D evde gözaltına alınırken A.Ö ise Ataşehir TEM Otoyolu'nda Avrupa Yakası'na geçmek üzereyken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Piyasadaki değeri tam tamına 2 milyon lira olan uyuşturuculara polis ekipleri el koyarak emniyete götürdü. Gözaltına alınan uyuşturucu yetiştiriciliği şüphelilerinin daha önceden uyuşturucu satmaktan emniyette kayıtlarının olduğu öğrenildi.

İşte baskın düzenlenen seraya ait bazı görüntüler;



Son Güncelleme: 04.03.2021 23:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Uyuşturucu OperasyonuSerada UyuşturucuAtaşehirde Uyuşturucu Baskını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pasaport başvurusu için randevu alma işlemi
Pasaport başvurusu için randevu alma işlemi
2021 PTT Kargo ücreti ne kadar? PTT Kargo takibi nasıl yapılır? PTT Kargo iletişim numaraları
2021 PTT Kargo ücreti ne kadar? PTT Kargo takibi nasıl yapılır? PTT Kargo iletişim numaraları
Kalorisi düşük diyet tatlı tarifleri
Kalorisi düşük diyet tatlı tarifleri
Askercell nedir, nereden Alınır? Askercell fiyatları
Askercell nedir, nereden Alınır? Askercell fiyatları
Ordu hangi risk grubunda yer alıyor? Ordu sokağa çıkma kısıtlaması var mı, kalktı mı?
Ordu hangi risk grubunda yer alıyor? Ordu sokağa çıkma kısıtlaması var mı, kalktı mı?
Bim Salı ürünleri 9 Mart 2021 kampanya katalog
Bim Salı ürünleri 9 Mart 2021 kampanya katalog

Popüler Haberler

Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin tabirleri ve yorumları
Rapor parası alma şartları nelerdir? Kaç günlük rapor parası alınır?
Grip aşısı bebeklere yapılır mı? Grip aşısı canlı aşımıdır, ne zaman yapılır?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 5 Mart 2021 Cuma
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada para alma görmek ne anlama gelir? Rüyada para alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 5 Mart 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 5 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 5 Mart 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Rüyada tekneye binmek ne demektir? tekneye bindiğini görme rüyasının tabiri ve anlamı
Beni Bırakma yeni sezonda oyuncuların giyeceği kıyafetler nelerdir?
Cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İlk cemre ne zaman düşer, 2 Cemre kaç gün arayla nereye düşer?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları belli oldu 16 Ağustos 2020 Pazar
Heyet Raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
Atv Akıncı dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Star TV canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.