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İstanbul Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında parkta bulunan kişilere ceza kesildi

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ataşehir'de bir parkta yoğunluk yaşandığı ihbarı ile parka gelen ekipler tıklım tıklım olan parka baskın yaptı. Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

23 Mayıs 2021 Pazar 21:19
İstanbul Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında parkta bulunan kişilere ceza kesildi
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1 Hazirana kadar devam edecek 1. aşama kademeli normalleşme sürecinde haftasonları devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Ataşehir'de bulunan 80.Yıl Cumhuriyet Parkı'nda yoğunluk yaşandığı ihbarı ile polis ekiplerine haber verildi.

Güneşli havayı gören vatandaşlar evlerinde kalmak yerine aileleriyle birlikte parka giderek banklarda ve çimlerde vakit geçirdi. Yaşanan yoğunluğun ihbar edilmesiyle Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri parka baskın düzenledi.

BAZI VATANDAŞLAR DİRENDİ

Polisleri biranda karşısında gören vatandaşların bir kısmı parktan ayrılırken, bazı vatandaşlar evlerine gitmemek için polislere direndiler.

POLİSE DİRENENLER PES DEDİRTTİ

Öte yandan polis ekipleri geldiğinde bankta maskesiz bir şekilde vakit geçiren bir vatandaş polislere direnirken polislere ilk önce evde sıkıldığını söyledi daha sonra polislere yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyerek aldığınız para helal mi diye çıkıştı. Polis ekipleri parkı terk etmeyerek direnen vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Parktan ayrılmak istemeyerek direnen toplam 23 vatandaşa toplamda 79 bin 580 lira ceza kesildi.


Son Güncelleme: 23.05.2021 21:19
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Anahtar Kelimeler:
CezaAtaşehir
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